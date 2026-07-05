Visiblemente eufórico por la victoria ante Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026, Kyllian Mbappé marcó la cancha y fue contundente en relación a los desafíos que lleguen para Francia: “Si tenemos que meter la manos en la m… lo hacemos. Sabemos jugar al fútbol sucio y hasta en eso fuimos mejores que ellos”.

El actual jugador del Real Madrid tuvo un alto en la transmisión oficial del duelo para su país y no anduvo con rodeos en relación a las dudas previas respecto a la reacción del seleccionado europeo ante un trámite más físico ante los sudamericanos.

“Si creyeron que veníamos a jugar sólo de smoking demostramos que no es así. También sabemos jugar el fútbol sucio”, describió el número 10 que quedó a un tanto de Lionel Messi en la cuenta goleadora dentro de la Copa del Mundo.

Próxima parada, Marruecos

El duelo que se viene para Francia será Marruecos, donde el capitán Hakimi es un muy buen amigo de la estrella mundial. “Seguro que ya me escribió, pero nos vamos a concentrar en jugar”, adelantó.

La relación personal entre ambos jugadores viene de la estadía en el PSG, donde también compartieron con Messi y Neymar. Sin embargo, el lateral derecho y el atacante siempre se han mostrado muy cercanos, más allá del campo de juego.

Incluso Mbappé viajó a la Copa África para ver a Hakimi jugando para su país en el estadio.