Los médicos esperan los resultados de una biopsia antes de decidir si Daniel Osvaldo podrá salir de terapia intensiva. El exfutbolista fue operado por un derrame pleural derecho y permanece en el Hospital Municipal de Llavallol, donde aún investigan qué provocó la infección. En medio de esa espera, su familia habló sobre cómo se encuentra y aportó un dato que llevó tranquilidad.

Desde su entorno señalaron que “está bien y lúcido”. Daniel Osvaldo está despierto y no recibe sedación, aunque continúa internado en la unidad de cuidados intensivos. La precisión describe su estado de conciencia; todavía no significa que pueda recibir el alta ni que se conozca el origen de la infección. Su familia dio esa respuesta mientras siguen pendientes los resultados de las muestras extraídas durante la cirugía.

El exdelantero, de 40 años, había dejado el fútbol profesional para dedicarse a la música con su banda Barrio Viejo. Antes jugó en Huracán, Banfield y Boca, además de desarrollar una extensa carrera europea en clubes como Roma, Juventus, Inter, Southampton y Espanyol. Esa trayectoria hizo que la noticia de su operación despertara preocupación entre quienes lo siguieron en las canchas y, más tarde, en los escenarios.

El cuadro comenzó con varios días de malestar que, según había contado a sus allegados, parecían un fuerte resfrío. El jueves 24 de septiembre por la noche ingresó al hospital, donde los estudios mostraron líquido y pus junto al pulmón derecho. Los profesionales lo operaron para tratar la zona afectada y tomaron muestras de la pleura con las que buscan precisar el diagnóstico.

Al hablar con Clarín, familiares del exfutbolista insistieron: “Está bien y lúcido”. También destacaron que “lo agarraron a tiempo”, una forma de expresar alivio por la atención recibida frente a un cuadro cuyo origen todavía no está determinado. Sus palabras permitieron conocer cómo se encuentra después de la intervención, sin anticipar cuándo podrá dejar los cuidados intensivos.

Los resultados de la biopsia servirán para orientar el tratamiento y para que el equipo médico evalúe si puede trasladarlo a una sala común. Por ahora, Daniel Osvaldo sigue en terapia intensiva en Llavallol, despierto y bajo observación, según su familia. El mensaje de sus allegados llevó tranquilidad sobre su estado de conciencia, mientras el origen de la infección y el tiempo que necesitará permanecer internado siguen sin respuesta.