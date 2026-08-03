En el cierre de la jornada del domingo en el fútbol argentino, Lanús empata sin goles en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la tercera fecha del Torneo Clausura. El Granate intentará recuperarse rápidamente luego de la eliminación sufrida en la Copa Sudamericana, mientras que la Gloria buscará seguir por la senda del triunfo y sumar otro resultado positivo en el inicio del campeonato. El encuentro es transmisión de TNT Sports.

Formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Matías Sepúlveda, Franco Watson, Lucas Besozzi; Alan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Agustin Massaccesi, Fernando Alarcón, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna; Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

TV: TNT Sports Premium.

Estadio: Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez.

Árbitro: Nazareno Arasa.

La previa

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llega golpeado desde lo anímico tras quedar eliminado entre semana ante Cienciano, aunque en el certamen local había comenzado con una victoria frente a San Lorenzo (debe su compromiso por la segunda fecha). El objetivo será olvidar el inesperado golpe y volver a hacerse fuerte en casa. Para el cotejo, el entrenador no contará con Eduardo Salvio, que se lo pierde por un edema muscular en el isquiotibial izquierdo.

Salvio, una baja pesada en Lanús de cara al partido.

Instituto, en tanto, llega fortalecido después de conseguir su primer triunfo en el Torneo Clausura en la fecha pasada ante Platense y buscará ratificar ese buen momento en una visita siempre exigente. Para este compromiso, el entrenador Diego Flores acudirá a la misma formación por tercera vez consecutiva. La Gloria quiere repetir el último antecedente entre ambos, donde se impuso 2-1 agónicamente en los 32vos de Copa Argentina.