En el cierre de la jornada del domingo en el fútbol argentino, Instituto le ganó 1-0 a Lanús en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la tercera fecha del Torneo Clausura. El Granate no pudo recuperarse luego de la eliminación sufrida en la Copa Sudamericana y cortó una larga racha sin perder de local ante la Gloria, que por el cabezazo de Fernando Alarcón en tiempo de descuento sumó su segunda victoria consecutiva en el inicio del campeonato.

De esta manera, un Instituto que tuvo las más claras durante el encuentro consigue tres puntos valiosos de visitante, suma seis y se prende en los primeros puestos de la Zona A. Por el lado de Lanús, no pudo reponerse del duro golpe ante Cienciano por la Copa Sudamericana y resignó una larga racha como local en el Néstor Díaz Pérez, donde no perdía desde marzo de este año.

Alarcón lo ganó para Instituto

En un partido donde no pasó demasiado, el conjunto cordobés hizo más méritos para llevárselo, sobre todo en el segundo tiempo, hizo trabajar a Nahuel Losada y, en el segundo minuto de descuento, consiguió los tres puntos en una pelota quieta. Un córner de Gastón Lodico encontró el anticipo ofensivo de Alarcón, que ganó de cabeza y le venció las manos al arquero local para materializar la segunda victoria consecutiva.

Luna probó y encontró el travesaño

El '10' de Instituto fue lo más incisivo del encuentro y al inicio del complemento estuvo cerca del gol dos veces seguidas. En la primera, un zurdazo suyo de afuera se desvió, tomó altura y pegó en el travesaño. Inmediatamente después la pelota volvió a un Luna que esta vez probó de derecha y generó una buena atajada de Nahuel Losada.

Canale salvó a Lanús

El central paraguayo llegó con lo justo para evitar el tanto de Instituto en la acción más peligrosa del primer tiempo. Luego de un centro de Giuliano Cerato que cruzó el área, Diego Sosa controló y sacó un remate cruzado que se desvió en el camino e iba camino al gol hasta que José Canale apareció sobre la línea con una gran salvada.

Formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Matías Sepúlveda, Franco Watson, Lucas Besozzi; Alan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Agustin Massaccesi, Fernando Alarcón, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna; Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

TV: TNT Sports Premium.

Estadio: Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez.

Árbitro: Nazareno Arasa.

La previa

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llega golpeado desde lo anímico tras quedar eliminado entre semana ante Cienciano, aunque en el certamen local había comenzado con una victoria frente a San Lorenzo (debe su compromiso por la segunda fecha). El objetivo será olvidar el inesperado golpe y volver a hacerse fuerte en casa. Para el cotejo, el entrenador no contará con Eduardo Salvio, que se lo pierde por un edema muscular en el isquiotibial izquierdo.

Salvio, una baja pesada en Lanús de cara al partido.

Instituto, en tanto, llega fortalecido después de conseguir su primer triunfo en el Torneo Clausura en la fecha pasada ante Platense y buscará ratificar ese buen momento en una visita siempre exigente. Para este compromiso, el entrenador Diego Flores acudirá a la misma formación por tercera vez consecutiva. La Gloria quiere repetir el último antecedente entre ambos, donde se impuso 2-1 agónicamente en los 32vos de Copa Argentina.