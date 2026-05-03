Ya clasificado de antemano, Lanús desperdició este sábado la posibilidad de definir en su casa los play off del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional tras haber igualado 0 a 0 en La Fortaleza frente al colista Deportivo Riestra, en un cotejo válido por la postergada novena fecha. Este resultado influyó en las chances del equipo granate, que quedó quinto en la Zona A (detrás de Boca, Estudiantes, Vélez y Talleres de Córdoba), y por lo tanto definirá la primera instancia de los octavos de final en condición de visitante.

Como se esperaba, Lanús hizo el gasto frente a un rival que ya no tenía posibilidades de avanzar a la segunda fase del certamen, aunque no pudo vulnerarlo por fallas propias y virtudes ajenas. El equipo sureño hizo méritos suficientes para ganar, pero finalmente se quedó con las manos vacías.

El entrenador Mauricio Pellegrino apostó por una formación que incluía titulares y suplentes, ya que Lanús también está disputando la Copa Libertadores, aunque debió conformarse con igualdad que le dejó sabor a poco, precisamente en la última fecha de la etapa regular, cuando necesitaba un triunfo para meterse entre los cuatro mejores.

Deportivo Riestra, por su parte, quedó lejos de los protagonistas en el Apertura, y ahora se enfoca en la Copa Sudamericana con la esperanza de avanzar.