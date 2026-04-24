En busca de asegurar su presencia en playoffs, Lanús recibe a Central Córdoba en La Fortaleza por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. El Granate, que viene de perder ante Gimnasia de Mendoza, pretende un triunfo que confirme su presencia en los octavos de final ante un conjunto santiagueño que viene de ganar pero si no suma de a tres hoy quedará eliminado. Por ahora, es empate sin goles.

La previa

El equipo de Mauricio Pellegrino llega a este encuentro tras perder por 1-0 ante Gimnasia (M), resultado que le impidió sacar boleto a los playoffs la jornada anterior. A pesar de que también tiene la mira puesta en la Copa Libertadores, el entrenador pondrá el mejor equipo que tiene hoy en La Fortaleza. Gracias a la derrota de Defensa y Justicia ante Boca, el equipo del Sur asegurará la clasificación a los cruces de eliminatorias si logra obtener volver a la victoria en su casa.

Valois marcó el gol de la victoria en los últimos dos triunfos de Lanús.

Del otro lado está Central Córdoba, que viene de vencer en un partidazo a Platense por 4-3, triunfo que lo hizo levantar cabeza tras tres derrotas consecutivas, aunque sigue muy cerca de quedar elminado. Actualmente, los de Lucas Pusineri se encuentran en la 13° posición de la Zona A, con 15 puntos, y sólo les sirve el triunfo para continuar con chances de clasificar entre los primeros ocho.