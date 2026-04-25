Mientras el club transita una investigación interna para aclarar la situación respecto a una denuncia por presunto abuso en las inferiores, Rosario Central derrotó como visitante a Estudiantes de Río Cuarto 2 a 1 por la 16ª fecha del Torneo Apertura 2026 y abrochó su clasificación a los playoffs por el campeonato cuando todavía queda completar el programada de la novena jornada pospuesta por el paro del fútbol en el mes de marzo.

A los 6 minutos del partido, Julián Fernández desbordó y lanzó el centro desde la izquierda que tomó a Enzo Copetti picando el primer palo. El delantero que viene en racha para el Canalla, conectó de cabeza a la carrera y marcó la apertura del marcador.

A los 34 minutos, un nuevo golpe de efecto sacudió al partido porque se lesionó Gaspar Duarte en la visita y en su reemplazo ingresó Ángel Di María. El público del León feliz, más allá que su equipo caía transitoriamente como local, tenían la posibilidad de ver jugar en su ciudad a un campeón del mundo.

Pase mágico de Di María

A los 9 del complemento apareció Di María en todo su esplendor. Recostado por la derecha sacó el pase filtrado de zurda para el ingreso de Fernández y el juvenil de los rosarinos superó al arquero Agustín Lastra.

El resultado quedaba exagerado en relación al trámite del partido y el gol de tiro libre de Mauro Valiente para el dueño de casa le puso algo más de justicia a los 14 del complemento, todavía con media hora por jugar.

Pero cuando más empujaba el dueño de casa en búsqueda de la igualdad, el defensor Juan Antonini cometió una irresponsabilidad. Fue fuerte y de atrás en la marca contra Di María y en primera instancia sólo había recibido la tarjeta amarilla por parte del juez Darío Herrera, pero tras el llamado del VAR se modificó la decisión y fue expulsión para el marcador central.

Ya en el tiempo de descuento, quien también vio la roja en Estudiantes fue su capitán, Gonzalo Maffini, bajándole definitivamente las persianas a un partido que la visita comenzó a ganar desde las primeras jugadas, pero que luego debió trabajar y mucho para sostenerse en ventaja.

Formaciones

Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Facundo Gallardo, Alejandro Cabrera, Tomás González, Mauro Valiente; Gabriel Alanís, Javier Ferreira. DT: Gerardo Acuña.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Gaspar Duarte, Jaminton Campaz, Julián Fernández; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón

La previa

El equipo de Jorge Almirón está prácticamente clasificado en la zona B, pero con la victoria terminará de confirmarlo matemáticamente una fecha antes del final. Mientras que los cordobeses son los más comprometidos en la lucha por la Permanencia.

Vestuario visitante de la cancha de Estudiantes de Río Cuarto. Rosario Central irá con formación e indumentaria alternativa.

Justo en el final de una semana en la que explotó el escándalo en la categoría de menores de 13 años, la formación alternativa de Rosario Central buscará dar este importante paso deportivo.

Enfrente, la estructura que ya es liderada por Gerardo Acuña vive un presente difícil, no sólo por la posición en todas las tablas: zona B, promedios y anual, sino también con decisiones internas que han llevado a apartar a diez profesionales del plantel superior cordobés.

La frutilla del postre es la presencia del siempre polémico Fernando Espinoza como juez VAR de un juego que comienza a las 19:15 en este viernes lleno de partidos por la Liga Profesional.