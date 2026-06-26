Liga Comunitaria de Fútbol Infantil promueve valores en Neuquén

Con el objetivo de promover valores como el respeto, la solidaridad, la inclusión y el juego limpio, el fin de semana se realizó el lanzamiento oficial de la Liga Comunitaria de Fútbol Infantil “Barrios Unidos” en las instalaciones del Club Estrella del Norte. La iniciativa es impulsada por la secretaría de Deportes de la provincia, en conjunto con dicha entidad y está destinada a niños y niñas de entre 5 y 14 años.

En esta primera etapa participan diez escuelas de fútbol de los barrios del oeste de la ciudad de Neuquén, conformando un total de 34 equipos y más de 720 chicos y chicas que tendrán la posibilidad de competir y compartir experiencias deportivas en un entorno de integración y respeto.

La liga busca fortalecer el acceso al deporte en los distintos sectores de la capital neuquina, promoviendo la participación de las infancias y generando espacios de encuentro para las familias y la comunidad.

De la actividad participaron la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz; el subsecretario de Deportes, Ignacio Russo; el presidente del Club Estrella del Norte, Adolfo Orellana; dirigentes deportivos y autoridades provinciales.

Al respecto, Codermatz destacó que “como Gobierno de la Provincia tenemos la responsabilidad de que el deporte llegue a todos lados, como herramienta de transformación, de construcción. Queremos que los chicos estén en la cancha disfrutando, compitiendo sanamente, sin violencia, y es por eso creamos esta liga, que queremos que siga creciendo, que podamos seguir replicándola en otros barrios y que el deporte siga creciendo en la provincia”. Agregó que “este año iniciamos una campaña en contra de la violencia en el deporte, así que apelamos a que en esta liga se respete eso, porque si hay violencia, no hay juego”.

Por su parte, la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, destacó que “esta liga nace con el objetivo de generar más oportunidades para que los chicos y chicas puedan hacer deporte en sus barrios, compartir, aprender y crecer en un entorno saludable. No buscamos solamente la competencia deportiva, sino también promover valores como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo”. Agregó que “además, acompañamos este proceso con acciones de prevención de la violencia infantil y de la violencia en el fútbol, porque entendemos que el deporte es una herramienta fundamental para construir comunidad”.

Liga Comunitaria de Fútbol Infantil promueve valores en Neuquén

Desde la secretaría de Deportes destacaron que, una vez finalizada esta primera experiencia en el sector oeste, la propuesta será replicada en otros puntos de la ciudad, alcanzando también a barrios del este, norte y sur de Neuquén capital, con el objetivo de ampliar las oportunidades de participación deportiva para más niños y niñas.

Más allá de la competencia deportiva, la Liga Comunitaria de Fútbol Infantil cuenta con el acompañamiento de distintas áreas provinciales para abordar temáticas vinculadas a la prevención de la violencia infantil y la violencia en el deporte, promoviendo valores como el respeto, la solidaridad, la inclusión y el juego limpio.

Como parte del acompañamiento institucional, la subsecretaría de Deportes brinda apoyo con materiales deportivos para las escuelas participantes y la premiación de las distintas categorías, fortaleciendo el desarrollo de la actividad y garantizando mejores condiciones para los encuentros.

La propuesta forma parte de las políticas públicas que impulsa el Gobierno provincial para fomentar el deporte comunitario como herramienta de inclusión social, desarrollo integral y construcción de ciudadanía desde edades tempranas.