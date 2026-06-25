Neuquén será escenario de un acontecimiento sin precedentes para el deporte de la provincia. En las últimas horas se confirmó que el estadio Ruca Che albergará la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía, que se disputará entre el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre. Se trata de la competencia más importante del tenis por equipos nacionales a nivel internacional.

El gobernador Rolando Figueroa celebró la noticia y destacó el trabajo realizado para concretar la llegada del certamen.

“Esto es resultado de un trabajo que venimos haciendo con el intendente Mariano Gaido desde hace un largo tiempo. Ya estamos armando el esquema de financiamiento para que el Estado no ponga un centavo. Algunas operadoras van a participar como auspiciantes. Seremos sede de un evento de prestigio internacional, que llega por primera vez a la Patagonia”.

A su turno, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, remarcó el valor que tendrá el evento para la provincia. “Que el Ruca Che, que es la Casa de la Gente, sea sede de un evento internacional de esta magnitud nos llena de orgullo. Es una oportunidad histórica para seguir posicionando a Neuquén como una provincia capaz de recibir grandes acontecimientos deportivos, que además generan movimiento económico, ocupación hotelera y un importante impacto para distintos sectores de nuestra comunidad”, señaló.

La designación de Neuquén como sede fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, la Municipalidad de Neuquén, la Asociación Argentina de Tenis y empresas privadas que acompañan la organización de este desafío.

Las reformas en el gimnasio

De cara al evento, el estadio Ruca Che será sometido a una serie de adecuaciones para cumplir con los requisitos establecidos por la Federación Internacional de Tenis. Entre las modificaciones previstas se encuentra la instalación de una cancha de superficie rápida mediante un piso técnico, una alfombra especial y un sistema de capas de pintura que permitirá cumplir con las condiciones reglamentarias exigidas para la competencia.

Desde la organización informaron que en los próximos días se darán a conocer detalles relacionados con la venta de entradas y el proceso de acreditación para los medios de comunicación.

Un hecho sin antecedentes para Neuquén

La realización de la Copa Davis en la provincia representa un nuevo capítulo para el deporte neuquino y vuelve a posicionar al estadio Ruca Che, administrado por Emprendimientos Culturales y Deportivos Neuquinos SE (Ecydense), como escenario de eventos de gran convocatoria.

Además, Neuquén se convertirá en la sexta provincia argentina en recibir una serie de Copa Davis. Será la primera vez que el certamen se juegue en la Patagonia y también la serie más austral de toda su historia.

Qué partido se podrá disfrutar en Neuquén

El cruce entre Argentina y Turquía corresponde al Grupo Mundial I de la Copa Davis. El seleccionado argentino no juega como local desde 2024, cuando Rosario fue sede de una serie del torneo. En esta ocasión, buscará un lugar en los Qualifiers 2027.

El encuentro también marcará la primera presentación como local del capitán Javier Frana, quien atraviesa su segundo año al frente del equipo nacional. En una temporada especial por el décimo aniversario de la obtención de la Copa Davis en 2016, Argentina intentará alcanzar su victoria número 100 en la historia del certamen. Actualmente, el balance del equipo es de 99 triunfos y 75 derrotas.