Laura Esquivel quedó envuelta en una polémica después de felicitar a España por conquistar el Mundial 2026 frente a la Selección Argentina. La publicación generó una ola de mensajes agresivos y llevó a la actriz a defender su vínculo con el país mediante un contundente descargo en sus redes sociales.

Ante quienes interpretaron su saludo como una falta de respeto, la artista marcó su posición sin vueltas: “Nunca le falté el respeto con nada en mis redes”. Además, aclaró que las agresiones no aparecieron únicamente por el resultado de la final, sino que venían repitiéndose durante el torneo cada vez que publicaba algo relacionado con los partidos.

El mensaje que desencadenó las críticas había sido compartido a través de una historia de Instagram. “Felicidades querida España. Estoy muy feliz por ustedes. Lxs adoro”, escribió junto a emojis de la bandera española y corazones rojos. Algunos seguidores argentinos cuestionaron que celebrara al equipo que acababa de vencer al seleccionado nacional.

Sin embargo, Laura Esquivel también había realizado publicaciones para expresar su afecto por la Argentina. En una de ellas apareció con la camiseta albiceleste frente a la Torre Eiffel y escribió: “Argentina, te amo”. Más tarde, compartió una fotografía de Lionel Messi y le dedicó un reconocimiento directo: “Gracias, Leo”.

La magnitud de las reacciones terminó sorprendiéndola y se convirtió en el eje principal de su respuesta. “Y me llama la atención la cantidad de mensajes superagresivos que estoy recibiendo de un montón de países. No solo hoy, sino siempre que mi país jugaba”, manifestó al cuestionar el nivel de violencia que encontró entre las respuestas.

Lejos de renegar del recorrido de la Selección Argentina, la actriz reforzó su admiración por el equipo y sus referentes: “Tengo mil cosas en la cabeza. Solo quiero tener la certeza de volver a ver jugar a la selección con Messi y Scaloni. Es un placer ver los partidos. Te amo, Argentina. Dejaste una huella en todo el mundo”. La frase buscó despejar cualquier duda sobre sus sentimientos después de haber felicitado al campeón.

El último mensaje estuvo dirigido tanto a quienes la atacaron como a los usuarios que realizaron comentarios contra el país. “Y a los comentarios ofensivos sin sentido hacia nuestra patria, hay que decirles: ‘que el decorado se calle’. Buenas noches”, cerró. De esta manera, Laura Esquivel sostuvo su derecho a reconocer la victoria española sin que eso sea interpretado como una traición a la Argentina.