La tranquilidad de una noche porteña se vio alterada por una visita inesperada. Lionel Scaloni decidió compartir una cena junto a los integrantes de su equipo de trabajo y la presencia de las figuras de la Selección Argentina no pasó inadvertida para quienes se encontraban en las inmediaciones del restaurante.

El encuentro tuvo lugar en Casa Cuba, un reconocido establecimiento gastronómico situado en la calle Sucre al 2168, en el barrio de Belgrano. Allí, el entrenador y sus colaboradores aprovecharon para disfrutar de unas horas distendidas, lejos de la exigencia que implica la preparación de los próximos compromisos internacionales.

Junto al técnico estuvieron varios de sus hombres de máxima confianza. La mesa estuvo integrada por Walter Samuel, Pablo Aimar, Roberto Ayala, Martín Tocalli, Luis Martín y Matías Manna, quienes forman parte del grupo de trabajo que acompaña al entrenador desde hace varios años.

Lionel Scaloni disfrutó de su estadía en Buenos Aires

La velada también tuvo un invitado especial que no pertenece oficialmente al staff del seleccionado. Se trató de Hernán Díaz, histórico exjugador de River Plate, quien mantiene una estrecha relación de amistad con distintos integrantes del cuerpo técnico de la Selección Argentina.

La noticia de que Scaloni y sus colaboradores estaban en el lugar rápidamente comenzó a circular entre los vecinos. En pocos minutos, algunos hinchas se acercaron hasta las inmediaciones del restaurante con la intención de conseguir una foto o simplemente saludar personalmente a los protagonistas del ciclo que conquistó el Mundial.

Lejos de evitar el contacto con la gente, los integrantes del cuerpo técnico respondieron con buena predisposición. Lionel Scaloni, sus colaboradores y Hernán Díaz posaron junto a algunos fanáticos y también firmaron autógrafos, en una escena que rápidamente se transformó en uno de los momentos más comentados de la noche.

Lionel Scaloni disfrutó de su estadía en Buenos Aires

Desde Casa Cuba tampoco quisieron dejar pasar la oportunidad y publicaron algunas imágenes del encuentro a través de sus redes sociales. "La Scaloneta dijo presente en Casa Cuba. Una noche muy especial con invitados muy especiales", expresaron desde el restaurante al compartir las postales de la visita.

La salida se produjo mientras Lionel Scaloni y su cuerpo técnico continúan trabajando en la planificación de los próximos desafíos de la Selección Argentina, con los compromisos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín en el horizonte. Antes de volver de lleno a la actividad, el grupo se permitió una noche de camaradería que terminó convirtiéndose en una inesperada aparición pública.