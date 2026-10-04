Con su gol ante Burkina Faso, Lautaro Martínez llegó a los 42 gritos con la camiseta de la Selección Argentina y se convirtió en el tercer máximo artillero del combinado nacional, igualando a Sergio Agüero y quedando por detrás de Gabriel Batistuta y Lionel Messi.

Números espectaculares para el actual delantero del Inter de Milan que también venía de hacerle uno a Bolivia en Córdoba y fue nuevamente titular en el ciclo post Messi.

Todavía con el sinsabor de no haber visto acción en la final del mundo ante España, el Toro sigue más firme que nunca bajo la conducción de Lionel Scaloni que ahora parece dispuesto a hacerlo compartir el ataque albiceleste con Julián Álvarez.

Martínez podría superar a Agüero el próximo martes ante Benín y quedó a 12 de Bati. Los 125 que ostenta Messi parecen imposibles no sólo para él, sino para todos los que vengan.

Lionel Messi es el máximo goleador de la Selección Argentina con 125 tantos y contando. Se despide el martes y puede seguir estirando la estadística.

Además, el 10 tendrá la chance de seguir agigantando esa estadística el próximo martes, cuando se despida de manera oficial de la Selección ante Benín en el Monumental.

Penal errado

A los 4 minutos, Martínez malogró el penal y tomó el rebote que le permitió iniciar la goleada ante los africanos.

Ya en el complemento fue reemplazado por Santiago Castro, en uno de los 11 cambios que introdujo Lionel Scaloni en el segundo de los amistosos de esta ventana.