Thiago Tirante estuvo muy cerca de escribir la página más importante de su carrera profesional. El tenista argentino perdió este sábado ante el estadounidense Taylor Fritz en la final del ATP 250 de Estocolmo, en un encuentro apasionante que se definió en el tercer set y después de más de dos horas de juego. El platense cayó por 2-6, 6-4 y 6-7 (3), en una definición que tuvo momentos de gran tenis y en la que demostró que puede competir de igual a igual frente a jugadores de la elite mundial.

El comienzo fue favorable para Fritz, máximo favorito del certamen y ubicado entre los diez mejores del ranking mundial. El estadounidense impuso condiciones desde el fondo de la cancha, consiguió dos quiebres y se llevó el primer parcial por 6-2, aprovechando algunas dificultades de Tirante con su servicio.

Sin embargo, el argentino no bajó los brazos y mostró una gran reacción en el segundo set. Con mayor confianza, potencia desde el fondo y buenos recursos ofensivos, logró quebrar el saque de su rival y comenzó a manejar los intercambios. Tirante elevó su nivel, sumó diez aces y consiguió quedarse con el parcial por 6-4 para igualar la final.

El tercer capítulo fue el más parejo de la jornada. Ambos jugadores sostuvieron sus servicios y ninguno logró establecer una diferencia definitiva, por lo que todo se resolvió en el tie-break. Allí, Tirante llegó a conseguir una ventaja con un mini quiebre, pero Fritz reaccionó rápidamente, hizo pesar su experiencia y terminó imponiéndose por 7-3 para quedarse con el campeonato.

Más allá de la derrota, la actuación de Tirante en Estocolmo representa un paso enorme en su carrera. A los 25 años, el tenista nacido en La Plata alcanzó por primera vez una final del circuito ATP y dejó en claro su crecimiento durante la temporada.

Su recorrido hasta la definición incluyó triunfos ante el español Jaume Munar, el kazajo Alexander Shevchenko y el chileno Alejandro Tabilo. Además, avanzó a los cuartos de final luego del retiro de su compatriota Tomás Etcheverry. En semifinales había conseguido uno de los triunfos más importantes de su trayectoria al superar a Tabilo por 7-5 y 7-6 (1).

La final también tuvo un valor especial para el tenis nacional: Tirante se convirtió en el tercer argentino en disputar la definición del torneo de Estocolmo. Los anteriores fueron David Nalbandian, campeón en 2008, y Juan Martín del Potro, ganador de las ediciones 2016 y 2017.

La gran semana en Suecia también tendrá consecuencias positivas para el argentino en el ranking mundial. Gracias a su actuación, Tirante escalará posiciones y se ubicará alrededor del puesto 47 del escalafón. Por su parte, Taylor Fritz conquistó su 12° título ATP y sumó un nuevo trofeo a una temporada en la que alcanzó seis finales.