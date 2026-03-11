Se confirmó que el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes será el escenario para el duelo entre Deportivo Rincón y San Lorenzo de los 32avos de Copa Argentina. La gran cita para el conjunto neuquino será el 20 de marzo desde las 21.15hs, en la segunda vez que está en el cuadro principal de la competencia más federal del país.

El Centenario de Quilmes tiene capacidad para 32.500 espectadores, un campo de juego de 105 x 68mts, con césped natural en buen estado. Está ubicado bajo el nivel de la Avenida Vicente López y Esquiú de la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Con relación a distancias, el león del norte recorrerá aproximadamente 1400 kilómetros para dicho cotejo, ampliamente diferente a la que el conjunto de primera división deberá recorrer, ya que solo tendrá 28.1 kilómetros. Como es sabido, la organización busca siempre movilizar la mejor cantidad de público posible en instancias primarias, cuando el juego no fue licitado por alguna provincia del interior.

EL elenco de Pablo Castro tuvo una gran preparación para dicho juego; además de estar un mes de pretemporada en Cipolletti, jugó una seguidilla de amistosos en Mendoza, contra Independiente Rivadavia, Maipú, San Martín y Pacífico. Previamente había disputado sus dos primeros juegos con Centenario y Roca.

Será la segunda participación de Rincón en la Copa Argentina. La primera fue en el 2018, cuando logró la plaza en el Federal B del 2017, cayendo en semifinales ante Sol de Mayo. En la Copa Argentina, jugó ante Newell´s Old Boys de Rosario en Santa Fe (cancha de Unión); en esa oportunidad fue derrota por 2-0, ¿será esta la oportunidad del gran golpe?