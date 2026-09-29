Vasco da Gama busca sede tras rechazo del Maracaná ante Boca

A poco más de dos semanas de que comience la serie con Boca Juniors por una de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, Vasco da Gama fue informado de que el consorcio conformado por Flamengo y Fluminense rechazó su solicitud para hacer de local en elestadio Maracaná para el partido de vuelta por el gran número de encuentros que ya se juegan en el recinto y el temor a que eso desgaste el césped.

Sin una sede confirmada para la definición, la entidad carioca no descartó realizar una presentación judicial al respecto. Independientemente de la decisión que tomen desde el club, deberán trabajar a contrarreloj para encontrar una resolución, pues el reglamento obliga a que el estadio esté confirmado antes del 10 de octubre.

Con este panorama, el Estadio Nilton Santos, hogar de Botafogo, surgió como alternativa, pero el Vasco inicialmente descartó la posibilidad por el césped sintético del recinto, aunque tras el rechazo de Flu-Fla, Engenhao podría volver a asomar.

En el Cruzmaltino creen que la mejor alternativa es poder jugar en São Januário y ya entraron en charlas con Conmebol para poder utilizar su estadio igual pese a que no cuente con la capacidad mínima de 30.000 espectadores.

Hace solo unos días, la directiva se puso en contacto con sus pares del Xeneize y ofrecieron brindar menos de las 4.000 entradas exigidas para los visitantes y aceptar la reciprocidad en la Bombonera. Esto fue rechazado desde la dirigencia que comanda Juan Román Riquelme.

Pedrinho, presidente de Vasco, hizo pública su postura en las últimas horas: "Voy a intentar aumentar la capacidad para los visitantes en São Januário. Tengo una buena relación con Juan Román Riquelme y vamos a intentar todo para la comodidad de los hinchas de Boca en nuestro estadio. Le pido a Alejandro Domínguez que sea más flexible y autorice que juguemos en nuestro hogar".

Cabe destacar que no es la primera vez que la gestión que administra el Maracaná le niega el alquiler a los vascaínos, que ya lo solicitaron para los duelos con Vitória y Palmeiras por la Copa de Brasil, sin éxito.