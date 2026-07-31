La crisis futbolística de River Plate sumó un nuevo capítulo luego de un gesto de Juanfer Quintero que rápidamente se volvió viral. El volante colombiano, que recientemente dejó el club tras rescindir su contrato, le dio "Me gusta" a una publicación que mostraba una declaración de Eduardo "Chacho" Coudet, lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia el entrenador.

La situación llega en un contexto complejo para el equipo de River, que atraviesa un presente irregular y viene de caer frente a Gimnasia por el Torneo Clausura. Tras ese encuentro, Coudet enfrentó los micrófonos en una conferencia de prensa marcada por la autocrítica y reconoció las dificultades que atraviesa su equipo para generar situaciones de peligro.

En uno de los pasajes más comentados de su análisis, el entrenador sostuvo: "Nos está faltando esa pelota filtrada, ese pase de gol, el pase distinto. En River vas a jugar en los últimos treinta metros; tenés que encontrar ese pase distinto. Pero no está sucediendo". Esa frase fue tomada por muchos hinchas como una referencia indirecta a las cualidades futbolísticas que ofrecía Juanfer Quintero.

Juanfer sigue generando polémica

Fue entonces cuando apareció el gesto que desató una nueva polémica. El colombiano reaccionó con un "Me gusta" a una publicación de Instagram que compartía justamente ese fragmento de la conferencia. Aunque no hizo declaraciones públicas, esa simple interacción alcanzó para que las redes sociales explotaran con interpretaciones de todo tipo.

La salida de Juanfer Quintero ya había generado controversia semanas atrás. El mediocampista aseguró que no era una prioridad para Eduardo Coudet, situación que terminó derivando en la rescisión de su contrato. Desde entonces, buena parte de los simpatizantes sostiene que River perdió a uno de los pocos futbolistas capaces de aportar creatividad en los metros finales.

Mientras tanto, Coudet no ocultó su preocupación por el presente del equipo. "Muy difícil el momento, hay que trabajar. Tenemos mucho la pelota, pero no logramos desequilibrar ni lastimar", explicó. Además, admitió que el conjunto todavía está lejos de la idea futbolística que pretende plasmar y reconoció que el proceso de adaptación de los refuerzos demanda más tiempo del esperado.

El entrenador también fue contundente al describir el momento personal que atraviesa. "Es una de las situaciones más difíciles, no solo en River, sino a nivel personal. Es de las veces que más me ha costado hacer que un equipo juegue como uno quiere", expresó. Incluso adelantó que el club continúa buscando incorporar entre tres y cuatro futbolistas más para reforzar distintas posiciones.

Mientras las críticas crecen y los resultados no aparecen, el "Me gusta" de Juanfer Quintero volvió a instalar el debate entre los hinchas. Para algunos fue una simple reacción en redes; para otros, un mensaje con destinatario claro que reabre la discusión sobre su salida y sobre la falta de ese "pase distinto" que hoy el propio Eduardo Coudet reconoce que River necesita.