Leo Gutiérrez volvió a la ciudad con un campus de básquet y un emotivo mensaje: “Neuquén está siempre en nuestro corazón”

Con la intensión de capacitar jugadores y profesores, el campeón olímpico e integrante de la Generación Dorada, Leonardo Gutiérrez, visita Neuquén donde no solo trabaja con los jóvenes, sino brinda capacitaciones para para entrenadores y todo el mundo del básquet.

Durante tres días, la Subsecretaría de Deportes de Neuquén apostó a la capacitación deportiva, para los jóvenes y profesores de la provincia. El Integrante de la Generación Dorada, ganador de los JJ.OO. de Atenas 2004, y el 10 veces campeón de la Liga Nacional, trabajó con los jóvenes de las selecciones masculinas y femenina de Neuquén, en el estadio de El Biguá, y previamente dio una charla para profesores.

“Es la primera vez que vengo a entrenar chicos, tengo los mejores recuerdos de Neuquén”, dijo el exbasquetbolista, quien recuerda la provincia como el puntapié inicial de la Generación dorada en el pre olímpico del 2001. “Neuquén está siempre en nuestro corazón y en los recuerdos”, expresó a Grito Sagrado.

El básquet de Neuquén disfruta a pleno de la visita del integrante de la Generación Dorada.

Con relación a sus campus, el Ala Pivote retirado desde el 2017 manifestó que “decidí ser entrenador profesional e ir con los chicos, porque me gusta pasar lo que aprendí; siento el básquet, y lo que veo. Muchos entrenadores jóvenes no coinciden conmigo porque ahora se va para otro lado, pero creo que se puede hacer una combinación de ambas cosas, y entender que necesita el básquet nacional. Si se puede hacer un mix, Argentina puede estar mejor".

El jueves se realizó una charla en el salón de conferencias de Ciudad Deportiva, el viernes fue el momento de entrenamientos con dos turnos, tanto con el seleccionado femenino como masculino Sub17, que se preparan para los Juegos EPADE (del 17 al 23 de mayo).

Mientras que este sábado se realizarán trabajos con el básquet comunitario. “Buscamos trasmitir conocimientos, y lo que puede aportar Leo a todo el básquet regional”, expresó Ignacio Russo, Subsecretario de Deportes.

La idea, por parte de la Subsecretaría de Deportes es fortalecer el deporte provincial. “Tener una personalidad importante en Neuquén nos pone orgulloso, y hacer dos jornadas, primero para los profes y después para los chicos. Necesitamos un desarrollo y es un gran desafío que nos puso el gobernador”, dijo María Fernanda Villone, Secretaria de Deportes de Neuquén.

Además de ser pieza de la Generación Dorada, que se quedó con los Juegos Olímpicos de Atenas 2006, Leo Gutiérrez logró 10 títulos de Liga Nacional: tres con Atenas de Córdoba, uno con Olimpia de Venado Tuerto, Ben Hur de Rafaela, Boca Juniors; y cuatro con Peñarol de Mar del Plata.

Con la selección también consiguió la medalla de bronce en Beijing 2008, fue subcampeón del mundo en el 2002, campeón Sudamericano en tres oportunidades y ganador del Preolímpico del 2001 jugado en el Ruca Che.

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