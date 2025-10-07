Se retiró Carlos Delfino, el último jugador activo de la Generación Dorada

El último representante de la Generación Dorada puso punto final a su carrera como jugador. Carlos Delfino anunció que a sus 43 años se retira como jugador profesional, y que seguirá ligado al mundo del básquet, ahora con título de entrenador en mano.

El escolta santafecino estaba sin club hace varios meses, y en dialogo con Doble Doble, confirmó su retiro “Llegó el momento que pensé que no iba a llegar, que fue poner excusas para ir a entrenar y no tener ganas de ir, y dije ‘llegó el momento’ dijo el jugador que disputó 27 temporadas.

Además, señaló que "Por un lado me puse muy bien, porque sufrí muchas lesiones y en un momento lo dejé por casi cuatro años, pero esta vez estoy bien, estoy entero y puedo elegir yo", destacó, agregando que “No fui ningún partido espectacular, ningún partido especial, ninguna despedida. Simplemente siento que ya está. Me puedo ir tranquilo".

Campeón olímpico en Atenas 2004

Su último paso fue en Benedetto Centro de la segunda división italiana donde estuvo dos temporadas, y donde también jugó antes de ser elegido en la primera ronda del Draft del 2003 de la NBA, donde jugó 500 partidos en Detroit, Toronto, Milwaukee y Houston. Su debut en La Liga Nacional fue en 1998 con Libertad de Sunchales.

A nivel selección, el logro más significativo fue la medalla de oro en Atenas 2004, y el bronce en Beijing 2008. También fue campeón del Sudamericano 2004, y de la Americup en 2011 y 2022, este último siendo su última presentación con la celeste y blanca.

Con su retiro, queda como culminada la Generación Dorada dentro de la cancha, dejando un legado para todo el deporte argentino.