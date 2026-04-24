Menos fútbol, la previa y el primer tiempo de Defensa y Justicia-Boca por la 16ª fecha del Torneo Apertura 2026 tuvo de todo.

Ander Herrera se lesionó en los movimientos precompetitivos. El español tuvo que ser bajado de la planilla oficial, Milton Delgado terminó jugando como titular y Kevin Zenón ocupó un lugar en el banco de suplentes del que había sido marginado por segunda fecha consecutiva.

La rotación ideada por Claudio Úbeda se vio trastocada en un partido que tuvo un campo de juego demasiado regado, hasta embarrado por sectores, en el que se jugó muy poco y se quejaron todos.

A los 5 minutos hubo un gol anulado a favor de Defensa y Justicia por posición adelantada del delantero

Ya con el 1 a 0 parcial del visitante, los propios jugadores de Boca fueron los que motivaron la detención del juego. Es que en la popular visitante, ocupada por 3.000 hinchas Xeneizes, un hombre cayó desmayado y provocó el pedido de auxilio.

Tercera expulsión

En la reanudación, tras la llegada de los médicos a la tribuna, hubo una juagada en la que el mediocampista Portillo cayó dentro del área. No fue penal, pero la protesta exagerada del técnico Mariano Soso dejó al local sin su presencia en el banco.

Fue la tercera roja consecutiva que ve el DT en el campeonato. Sin dudas un reflejo del momento que vive su propio equipo que lucha por meterse entre los 8 que avanzarán a los playoffs.