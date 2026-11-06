La interna de Ferrari atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada y Lewis Hamilton decidió dejar en claro que no piensa dar marcha atrás. En la previa del Gran Premio de Brasil, el siete veces campeón mundial volvió a cuestionar a Charles Leclerc por los encontronazos que protagonizaron en México y lanzó una contundente advertencia: “No me van a silenciar”.

El británico habló durante la jornada de prensa en Interlagos, donde reconoció que continúa molesto por lo sucedido en la última competencia. El episodio ocurrió durante la primera vuelta del GP de México, cuando ambos pilotos disputaban las posiciones de adelante y terminaron fuera de pista. La maniobra perjudicó las posibilidades de conseguir un resultado ideal para la escudería italiana y abrió una nueva discusión puertas adentro.

Lejos de retractarse por sus declaraciones posteriores a aquella carrera, Hamilton defendió su manera de expresarse y descartó cualquier posibilidad de pedir disculpas. “Realmente no me importa lo que piensen los demás sobre lo que he dicho. Soy muy transparente y digo lo que pienso en el momento”, manifestó. Además, agregó: “Nunca me disculparé por ser auténtico y sincero”.

Conflicto de equipo en Ferrari

Pero el aspecto que más llamó la atención fue su respuesta cuando le preguntaron si considera que Leclerc compite con mayor agresividad cuando tiene como rival a un compañero de equipo. “Sí”, contestó sin rodeos. Para fundamentar su postura, recordó situaciones anteriores y mencionó los antecedentes del monegasco con Sebastian Vettel y Carlos Sainz.

Hamilton también hizo referencia a una maniobra del Gran Premio de Singapur, cuando Leclerc disputó una posición con Max Verstappen. Según su interpretación, el piloto de Ferrari tuvo una actitud diferente en aquella circunstancia. “Definitivamente los trata de forma diferente. Si te fijas en los compañeros de equipo, es lo mismo con Sebastian, es lo mismo con Carlos”, sostuvo el británico.

En medio de este escenario, Fred Vasseur, director de Ferrari, tomó cartas en el asunto y organizó una reunión para este viernes con ambos corredores. El encuentro busca abordar las diferencias y establecer pautas para evitar que los enfrentamientos vuelvan a perjudicar al equipo. La conversación todavía no se había concretado porque Leclerc permaneció en Mónaco junto a su esposa, Alexandra, tras el nacimiento de su primera hija.

Conflicto de equipo en Ferrari

A pesar de las diferencias, Hamilton aseguró que trabajó intensamente para construir un buen vínculo con su compañero, quien lleva ocho años dentro de la estructura de Maranello. También reconoció que su incorporación modificó algunas dinámicas internas. “No es fácil integrar a alguien como yo en un equipo, porque soy muy directo y presiono constantemente para que haya muchos cambios”, explicó.

Por último, el británico respaldó a Vasseur y sostuvo que Ferrari tiene condiciones para pelear por el campeonato en 2027. “Sigo creyendo que Fred es el indicado para llevarnos al campeonato”, afirmó. Mientras tanto, la tensión deportiva ya se trasladó a las oficinas: Hamilton suma 259 puntos y ocupa el tercer puesto del campeonato, mientras que Leclerc marcha quinto con 245. El GP de Brasil será una nueva prueba para una convivencia que necesita encontrar un equilibrio.