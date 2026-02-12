Una familia de Buenos Aires impulsa una campaña para salvar vidas y que a nadie más le ocurra lo que le pasó a su hijo, Joaquín Stefano Gatto, de 12 años. El pequeño se encontraba de excursión con un grupo de exploradores que acampaban en el predio del Colegio Salesiano Ceferino Namuncurá, en Junín de los Andes Neuquén, donde ocurrió la tragedia.

Según sus padres, el niño estaba con otros compañeros en una cancha de fútbol, colgándose del travesaño de uno de los arcos, cuando la estructura cedió y cayó directamente sobre su pecho. El impacto le provocó lesiones de extrema gravedad, incluyendo contusión pulmonar y fractura de costillas.

El hecho ocurrió el 4 de enero y a los dos días confirmaron que el menor tenía muerte cerebral. El pequeño había sido derivado de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde fue intervenido quirúrgicamente por una laceración en el corazón de dos centímetros.

El proyecto de la Ley Joaquín

A un mes y siete días de la tragedia, sus padres están impulsando un proyecto de ley para que nadie más sufra el mismo accidente. Proponen que los arcos deportivos estén obligatoriamente fijados al suelo, ya que el arco que cayó sobre su hijo estaba suelto sin ninguna medida de seguridad. Además era de mucho peso, ya que ni una persona adulta podía levantarlo.

Serena y Adrián, los progenitores, luchan por esta ley para que todos los arcos estén amurados al suelo, ya que consideran que fue una tragedia que podría haber sido evitada. "Queremos que se llame Ley Joaquín, para que ningún niño más sufra lo que yo sufrí por algo que se puede prevenir tan fácilmente", indican en el comunicado de su proyecto.

El objetivo de su familia es que se difunda la Ley y que se conozca la historia del pequeño para que se trate el proyecto y que no haya más muertes por estos accidentes. Antes de este hecho, otro niño había fallecido en Cipolletti, por la misma situación en una cancha.

Qué proponen:

Obligatoriedad de medidas de seguridad : Instalación, sujeción y mantenimiento obligatorio de arcos de fútbol, hockey, handball, rugby, aros de básquet y postes de vóley en espacios públicos y privados destinados a prácticas deportivas recreativas.

Anclaje o contrapeso obligatorio : Los arcos de más de 20 kilos deberán contar con sujeción, anclaje o sistemas de contrapeso permanentes o removibles.

Protección de superficies : Colocación de protectores acolchonados en columnas, paredes y postes para amortiguar impactos.

Controles e inspecciones técnicas : Verificación periódica a cargo de profesionales matriculados, quienes deberán emitir certificaciones de aptitud técnica.

Adecuación en plazo determinado : Las instalaciones tendrán un plazo máximo de un año para cumplir con la normativa.

Multas y sanciones: Se establecen penalidades para las instituciones que incumplan la ley.

Cómo fueron los hechos

Joaquín había llegado el día del accidente al campamento y era la primera vez que iba. Era parte de los Exploradores de Don Bosco desde hace dos años, aunque no estudiaba allí se había llevado bien con el grupo y comenzó a sumarse a las actividades.

En total habían viajado 190 chicos de Buenos Aires a Neuquén y su estadía estaba prevista para ocho días. Sin embargo la excursión terminó en tragedia y, tras el accidente, Joaquín fue trasladado en camioneta hasta el hospital de Junín.

Su familia recibió la noticia desde Buenos Aires y al instante estaban en Aeroparque esperando un vuelo hacia Neuquén. Cuando llegaron ya no había nada que se pueda hacer y sus padres tomaron la decisión de donar sus riñones y córneas, logrando salvar así la vida de otros cuatro niños.

Toda la información de la propuesta puede hallarse en las redes sociales como leyjoaquin_. Los padres descubrieron que en 2025 hubo cinco casos, y en 2022, 2021 y 2020 al menos uno por año. Además destacaron que ya se reunieron con dos diputados nacionales que piensan presentar el proyecto, sin ninguna bandera política.

El caso está caratulado como “homicidio culposo" y es investigado por la fiscalía de Junín de los Andes, a cargo de Gastón Ávila.