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DEPORTE, ARTE Y CULTURA

La Leyenda continúa: este sábado se corre la segunda edición de la Carrera del Maruchito

La prueba es organizada por el Instituto Universitario Patagónico de Artes (IUPA). Será este sábado 14 de noviembre, como parte del 8° Festival de Arte y Cultura Patagónica.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 13 de noviembre de 2026 a las 16:02
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Carrera del Maruchito: desafío a campo traviesa en la Patagonia

Con la organización del Instituto Universitario Patagónico de Artes (IUPA) se llevará a cabo la segunda edición de la Carrera del Maruchito, el desafío a campo traviesa con tres distancias para recorrer la estepa patagónica.

Será este sábado 14 de noviembre en la ermita del Maruchito, ubicada a 10 kilómetros de Aguada Guzmán. La prueba contará con recorridos de 12, 5 y 3 kilómetros y se desarrollará sobre la Ruta Provincial 74, en el marco del octavo Festival del Arte y la Cultura Patagónica La Pasión del Maruchito.

El encuentro es organizado por el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, en articulación con las áreas de Deporte y Cultura de Río Negro y la Comisión de Fomento de Aguada Guzmán. Según se informó, la prueba ya tiene más de 200 anotados. También se destacó que la inscripción es gratuita y partirán colectivos desde la sede del IUPA.

La carrera busca integrar la cultura, el deporte y la identidad rionegrina mediante el trabajo articulado con toda la comunidad.

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