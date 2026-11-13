Con la organización del Instituto Universitario Patagónico de Artes (IUPA) se llevará a cabo la segunda edición de la Carrera del Maruchito, el desafío a campo traviesa con tres distancias para recorrer la estepa patagónica.

Será este sábado 14 de noviembre en la ermita del Maruchito, ubicada a 10 kilómetros de Aguada Guzmán. La prueba contará con recorridos de 12, 5 y 3 kilómetros y se desarrollará sobre la Ruta Provincial 74, en el marco del octavo Festival del Arte y la Cultura Patagónica La Pasión del Maruchito.

El encuentro es organizado por el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, en articulación con las áreas de Deporte y Cultura de Río Negro y la Comisión de Fomento de Aguada Guzmán. Según se informó, la prueba ya tiene más de 200 anotados. También se destacó que la inscripción es gratuita y partirán colectivos desde la sede del IUPA.

La carrera busca integrar la cultura, el deporte y la identidad rionegrina mediante el trabajo articulado con toda la comunidad.