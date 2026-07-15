Las semifinales de Inglaterra en los Mundiales: un historial con más frustraciones que alegrías

Argentina e Inglaterra definen desde las 16hs en Atlanta el segundo finalista del Mundial 2026. Será la cuarta vez que el elenco europeo juega dicha instancia, donde solo ganó en una oportunidad.

La historia les fue esquiva a los ingleses con relación a los mundiales, apenas un título y de local en el 66, y otras dos derrotas en semifinales, son los máximos logros en la gran cita futbolística.

La primera vez que disputaron una semifinal fue en el mundial que organizaron en 1966, siendo el único triunfo hasta el momento. El equipo que dirigía Alf Ramsey venció a Portugal por 2-1 en el Estadio de Wembley. Bobby Charlton con dos goles, le dio la ventaja a los anfitriones, mientras que Eusebio acortó distancias desde el punto de penalti en los últimos minutos.

Rusia 2018 no pudo ante Croacia en la prórroga por 1-2

En Italia 90, casi se da un Argentina vs Inglaterra en la final. Los tres Leones llegaron a la semifinal de la competencia donde se midieron ante Alemania en un juego que quedó igualado 1-1; Andreas Brehme le diera la ventaja al combinado teutón, Gary Lineker empató y forzó la prórroga en Turín. En los penales, el festejo terminó para los alemanes por 4-3, quienes posteriormente terminaron siendo campeones.

La tercera y última presentación fue en Rusia 2018 ante Croacia, donde comenzó ganando el cotejo con un golazo de tiro libre de Kieran Trippier, pero Iván Perisic lo empató promediando el complemento, y Mario Mandzukic marcó en la prórroga para decretar la victoria por 2-1 de los croatas, que jugaron su primera y única final.

Triunfo de local, derrota en los penales, y caía en la prórroga, Inglaterra va por su cuarta semifinal del mundo, buscando volver a la gran definición sesenta años después.