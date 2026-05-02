El líder Estudiantes quiere asegurar la punta ante un Platense que ya quedó sin chances

Desde las 21.15 en Vicente López, Platense recibe a Estudiante de La Plata por la última fecha de la fase de grupos del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Pincha busca el 1, ante un Calamar ya eliminado.

Con la cabeza puesta en la Copa Libertadores, ambos elencos viven realidades diferentes en el Torneo Apertura. Por un lado está Estudiantes, líder del Grupo A con 28 puntos y con el objetivo de asegurar definir todas las llaves de local.

Para este encuentro, el “Cacique” Medina apostará por un equipo mixto entre titulares y suplentes, teniendo en cuenta que la próxima semana deberá afrontar la Copa Libertadores, tras haber igualado 1-1 ante Flamengo la semana pasada.

Por su parte Platense, ya sin chances de clasificar luego de la derrota contra San Lorenzo de local, apunta todos los cañones a la competencia internacional donde está segundo en su grupo, y en la semana recibe a Peñarol en un duelo clave donde puede hasta asegurar su clasificación a octavos de final.

Jugaron ambos equipos 119 oportunidades, con una clara ventaja para el Pincha, que se impuso 56 veces por sobre las 33 del Calamar.

Probables formaciones:

Platense: Matías Borgogno; Juan Saborido, Mateo Mendia, Eugenio Raggio, Celías Ingenthron; Maximiliano Amarfil, Iván Gómez, Franco Zapiola, Bautista Merlini, Guido Retamar; Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Joaquín Pereyra; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves, Alexis Castro; Facundo Farías, Brian Aguirre y Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Datos del partido:

Hora: 21.15

Árbitro: Maximiliano Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Estadio: Ciudad de Vicente López