A pesar de un flojo presente en el plano local, Platense venció 2-1 a Independiente Santa Fe y sigue sorprendiendo en la Copa Libertadores. Después de dar el golpe en Uruguay ante Peñarol, el Calamar alcanzó el primer triunfo de su naciente historia internacional esta noche ante el combinado cafetero y es puntero provisoriamente del Grupo E con Corinthians, a la espera de que el Timão juegue ante el combinado uruguayo.

Platense 2-1 Independiente Santa Fe, los goles

Después de un primer tiempo sin emociones, el Calamar salió decidido a la segunda parte y consiguió la apertura del marcador. Después de un desborde suyo por derecha y un centro pasado, Tomas Nasif no se desentendió de la jugada posterior y atacó por el segundo palo el envío de Guido Mainero para, con un cabezazo al palo derecho del arquero Andrés Mosquera, establecer la ventaja en Vicente López.

Tan solo cinco minutos más tarde, llegó el segundo desde la pelota parada. Un córner desde la derecha de Mainero encontró el anticipo impecable de Mateo Mendía, que se elevó perfectamente para colocarla contra el palo derecho, haciendo inútil la volada de Mosquera para ampliar la diferencia.

La victoria, no obstante, tuvo un componente de sufrimiento en el final. Corría ya el tiempo de descuento cuando Franco Fagúndez capturó un rebote en el área luego de un tiro libre y remató a la red para poner el 2-1, que sin embargo no le alcanzó a Independiente Santa Fe para evitar su segunda derrota en lo que va del certamen.