EL Oficial A de la Liga de Fútbol de Neuquén cierra hoy su decha décimo quinta con un gran partido, desde las 16hs el puntero del campeonato Independiente recibe a San Patricio del Chañar, escolta y a tres unidades de la cima.

La fecha, que se juega repartidas entre semana producto de la disputa del Regional Amateur, y la participación de Rincón en el Federal A (Culminó el domingo) tuvo su inicio el domingo con el triunfo de Pacífico por 3-0 ante Petrolero, que quedó a tres unidades de la cima, acumulando cuatro triunfo en fila.

Por otro lado, San Lorenzo superó 3-1 a Centenario en un juego clave por el descenso, y el martes por la tarde, el Deportivo Rincón superó a Maronese como visitante por 1-0, quedando también a pocos puntos del líder.

Cabe destacar que el león del norte sufrirá al final de la competencia, la quita de tres puntos por la no presentación en dos partidos de visitante (Don Bosco y Vecinal).

Rincón se metió de lleno en el torneo local luego de terminar su participación en el Federal A

Hoy miércoles continuará la jornada con tres cotejo, además del gran duelo entre Independiente y San Patricio, se verán las caras Don Bosco ante Alianza 20hs, y Patagonia vs Vecinal 20.30hs.

Posiciones: Oficial A: Independiente 29, San Patricio 26, Pacífico 26, Rincón 25 (*) (+), Alianza 19(*), Vecinal 19, Don Bosco 19, Patagonia 18, Maronese 17, Centenario 13, Petrolero 12, San Lorenzo 12(*).

(*)Pendientes: Alianza vs Rincón, Alianza vs San Lorenzo.

(+) Se le descuentan tres puntos al terminar el torneo.