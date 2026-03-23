Se completó la segunda fecha del Torneo Oficial A de Lifune, Independiente se llevó un durísimo triunfo de Ciudad Deportiva, Pacífico lo dio vuelta en Patagonia, Deportivo Rincón festejó en Zapala, y Vecinal dominó las acciones en Centenario. La fecha había iniciado con el triunfo en el final de Petrolero Argentino de Plaza Huincul 1 a 0 sobre San Patricio, y el empate entre Alianza de Cutral Co y Maronese.

En ciudad Deportiva hubo doble juego. Pacífico sumó tres puntos y se repuso del debut. Comenzó ganando Patagonia con el tanto de Enzo Valdebenito, antes del descanso Lafquen lo igualó para el Decano, y en el complemento Parroni cambió un penal por gol para el 2 a 1 definitivo.

En Rio Grande, partidazo entre el local e Independiente, que se terminó llevando la victoria 3 a 2. A los 20`del primer tiempo ya Juan Cortes y Manuel Berra habían puesto en ventaja al rojo, pero igualó dos veces Maximiliano Román. En el cierre del cotejo, Pablo Namuncurá encontró una pelota viva en el área y con un disparo abajo del palo cerró el triunfo.

Deportivo Rincón sumó tres unidades en Zapala. El León del norte derrotó a Don Bosco por 1 a 0 con gol de Cristian Sevillano. Por su parte en el Gigante Don Vicente Cónsoli de Centenario, Unión Vecinal también se recuperó de la derrota del debut y con goles de Díaz y Maxi Jara en la primera etapa, derrotó 2 a 0 a la ADC (Asociación Deportiva Centenario).

Posiciones: Petrolero 6, Independiente 4, Alianza 4, San Patricio 3, Rio Grande 3, Pacífico 3, Vecinal 3, Rincón 3, Maronese 1, Patagonia 1, Don Bosco 0, Centenario 0.

Data Informativa: Neuquén Deportivo (Pablo Chagumil)