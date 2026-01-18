Después de un torneo extenso que duró todo el 2025, la Liga Deportiva Confluencia se tendrá este año que transita su primera quincena un nuevo formato. Por primera vez, la entidad que cumplirá en 2026, 51 años desde su fundación, se dividirá en dos categorías. Luego del campeonato que consagró a Atlético Regina, los 14 primeros de la tabla conservaron la categoría y los últimos 8 descendieron a la flamante B.

Además del Albo, que le ganó la final de desempate a La Amistad de Cipolletti por penales, los otros que seguirán en primera son: Unión Deportiva Catriel, Deportivo Roca, CIMAC de General Roca, Club Cipolletti, Petroleros Pampeanos de 25 de Mayo (La Pampa), Argentinos del Norte de General Roca, Circulo Italiano de Villa Regina, San Martín de Cipolletti, Unión Alem Progresista de Allen, Deportivo Huergo y Fernández Oro, de las localidades homónimas del alto valle rionegrino y Academia Pillmatún de Cipolletti.

Los que descendieron son Experimental de Cinco Saltos, Alto Valle de Allen, Maracacinho de Cinco Saltos, San Carlos de Allen, San Sebastián de Cipolletti, San Isidro de Cipolletti, Deportivo Mainqué de la localidad homónima y Obrero Dique Neuquén de Barda del Medio. A esos 8, se sumarán cuatro equipos que han solicitado su afiliación, los nuevos y debutantes clubes serán, Independiente de Catriel, El Salvador de Cipolletti, CECAP, la filial de Argentinos Juniors en General Roca y Deportivo Godoy; y el regreso tras un año de ausencia, permitido por el reglamento, del Deportivo Chichinales., por los que por ahora serán 13 los equipos confirmados. Las versiones indican que estarían interesados en tomar parte de la competencia, el Club Atlético Cinco Saltos y un club que podría responder a un sindicato en la zona de Campo Grande.

El clásico de Cinco Saltos entre Maracacinho y Experimental, se jugará este año en la primera edición de la B

En el primer semestre, se jugará el Torneo Apertura 2026, donde se enfrentarán todos contra todos a una vuelta. El campeón del torneo clasificará al Torneo Regional Federal Amateur 2026/2027. Además, se jugará por primera vez la Copa, donde se enfrentarán los equipos de ambas categorías entre si. Para cerrar el año, se disputará el Torneo Clausura 2026, donde jugarán todos contra todos y se invertirán las localías. El ganador tendrá un boleto al Torneo Regional Federal Amateur 2027/2028. La actividad arrancará en los primeros días de marzo y la competencia finalizará a fines de noviembre.

Con esta nueva modalidad de competencia y formato, se reducirá considerablemente la cantidad de partidos de cada equipo, ya que jugarán alrededor de 26 partidos durante el año, sin contar los enfrentamientos de la nuevo Copa. En en el 2025 cada club disputó 42 encuentros, salvo Atlético Regina y La Amistad de Cipolletti que dirimieron el campeonato anual en un cotejo en cancha neutral. El fue una maratónica edición todos contra todos.

Para determinar los ascensos y descensos, se armará una tabla anual, donde contarán los partidos de los torneos Apertura y Clausura. Habrán dos descensos directos (13° y 14° de la A a la B) y dos ascensos directos (1° y 2° de la B a la A).

Además, se comenzará a jugar la 11° (undécima) y 12° (duodécima), divisiones, que jugarán en simultaneo y en media cancha. En la próxima reunión, se definirá el día y horario oficial de las dos categorías debutantes. Vale aclarar que este nuevo formato podría sufrir alguna modificación a principios de 2026, cuando se realice la primera reunión de Liga.