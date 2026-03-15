El seleccionado argentino Los Pumas 7s concluyeron consiguieron este domingo su segundo podio en la temporada 2025/2026 del Seven Series, el circuito internacional que agrupa en esta etapa a los ocho mejores seleccionados del mundo de rugby. El equipo albiceleste le ganó a Australia por 26 a 10 el partido por la medalla de Bronce, en el certamen que tuvo por escenario la ciudad norteamericana de New York.

En este encuentro Argentina comenzó en desventaja con try recibido a los 2 minutos, pero pudo empatarlo antes del cierre del primer tiempo con try de Pedro De Haro.

En el complemento se adelantó con try de Marcos Moneta a los 8m. (12 a 5), con el encuentro aún abierto. Fue en esos momentos en que llegó un tackle decisivo de Santiago Álvarez Fourcade a un rival, cuando los australianos buscaban salir de su zona de 22 metros. La acción defensiva del bahiense permitió recuperar la pelota a Santino Zángara, para correr y apoyar un try clave que puso al combinado albiceleste en ventaja 17 a 5 a los 10 minutos. Luego hubo un try de Sebastián Dubuc que selló el resultado, con conversiones (3) de Pedro De Haro.

Esta fue la jugada de Álvarez Fourcade

Argentina formó con Martiniano Arrieta, Matteo Graziano, Santiago Álvarez Fourcade (capitán), Luciano González, Pedro De Haro, Marcos Moneta y Juan Patricio Batac. Luego ingresaron Lautaro Bazán Vélez, Eliseo Morales, Santino Zangara, Gregorio Pérez Pardo y Sebastián Dubuc. Entrenador, Santiago Gómez Cora.

La derrota en semis

Este domingo el seleccionado argentino había comenzado la jornada con el cruce de semifinales y derrota ante Sudáfrica por 14 a 5. El único try argentino lo apoyó Marcos Moneta en el segundo tiempo, tras una desventaja en la primera parte de 14 a 0. No entró la conversión. Argentina formó con Santino Zangara, Matteo Graziano, Santiago Álvarez Fourcade (capitán), Luciano González, Pedro De Haro, Marcos Moneta y Santiago Vera Feld. Luego ingresaron Lautaro Bazán Vélez, Martiniano Arrieta, Gregorio Pérez Pardo, Sebastián Dubuc y Juan Patricio Batac.

En la otra semifinal Fiji, que había clasificado segundo en el grupo de Los Pumas 7s, le ganó a Australia por 28 a 7. El campeón fue Sudáfrica, que superó en el juego definitorio a Fiji 10 a 7. En el quinto lugar terminó Francia (21 a 14 a Nueva Zelanda) y en el séptimo puesto finalizó España (24 a 12 a Gran Bretaña)