Se suelen rememorar las visitas de Diego Maradona a La Visera con la selección Sub 20 en 1977 y la selección mayor de César Luis Menotti en 1978, a un mes del Mundial. Pero hubo 17 jugadores campeones del Mundo con la selección Argentina que enfrentaron a Cipolletti en torneos oficiales de AFA.



Entre 1973 y 1985, el Club Cipolletti tuvo su época de oro al jugar seis torneos nacionales, equivalentes a la Primera División actual. Con diez temporadas posteriores en el Nacional B, el albinegro se ganó el mote de “Capataz de la Patagonia”, que es estadísticamente indiscutible.



En el Nacional de 1973, Cipolletti visitó a Instituto de Córdoba y perdió 4 a 0. Fue la primera temporada en el fútbol grande de Mario Alberto Kempes. Convirtió 11goles en 13 partidos, dos se los hizo esa tarde al albinegro. En el conjunto cordobés también jugó Osvaldo Ardiles. El “Matador” y el “Pitón” fueron figuras de Argentina en el Mundial 78.



Ardiles volvió a enfrentar a Cipo en el Nacional de 1975 pero con la camiseta de Huracán, en los triunfos del globo 1 a 0 en La Visera y 2 a 1 en el estadio Tomás A. Ducó. Compartió alineación con otros campeones del 78 como Omar Larrosa y René Houseman, quien le convirtió un gol a Cipo en cancha de Huracán.

Estirada de Fillol en el arco de Kleppe, ante la mirada atenta de Passarella. Foto: El Gráfico.

Gareca y Ruggeri debutaron en River contra Cipolletti, tras un polémico pase desde Boca.

En La Visera, River alineó un equipo alternativo porque ya había conseguido la clasificación, paradójicamente atajó Nery Pumpido, a solo un año de convertirse en arquero campeón del mundo. El “1” riverplatense en la ida del Monumental había sido Sergio Goycochea, ídolo subcampeón mundial de Italia 90.



El campeón del mundo que más veces enfrentó a Cipolletti fue José Luis Brown, marcador central que convirtió de cabeza el primer gol de la Final contra Alemania en el Estadio Azteca, jugando con el hombro dislocado. El “Tata” jugó 5 veces contra el Capataz de la Patagonia, siempre con la camiseta de Estudiantes de La Plata.



Brown jugó en La Visera en los Nacionales de 1975, 1977 y 1979, en estos dos últimos también enfrentó al albinegro en el estadio de 1 y 57 de La Plata. En 1979, el “Pincha” goleó a Cipo 7 a 0, y paradójicamente en la revancha en La Visera se dio el único triunfo albinegro en el rico historial de los dos equipos: Cipolletti ganó 2 a 1 con goles de Miguel Angel Díaz y el “Bambi” Flores.



Los primeros enfrentamientos entre albinegros y pincharratas fueron en los Nacionales de 1973 y 1975, tres partidos con Carlos Salvador Bilardo como DT de Estudiantes, y además con Rubén Pagnanini, jugador campeón de 1978. El entrenador que ganó la segunda estrella, también dirigió a San Lorenzo contra Cipolletti en el Nacional de 1979, en La Visera y en el Viejo Gasómetro.



El defensor Daniel Killer, campeón del 78, jugó para Unión de Santa Fe el Nacional de 1985, y fue titular contra Cipo tanto en Santa Fe como en La Visera.

Gol de Passarella de penal en el Monumental. El primer capitán argentino campeón del mundo le convirtió a Cipo en los tres partidos que lo enfrentó.

Cipo se despidió del Nacional de 1973 con un triunfo ante Colón de Santa Fe por 3 a 1 en el Cementerio de los Elefantes. El arquero sabalero fue Héctor Baley, uno de los suplentes de Fillol en el Mundial 78. Los goles albinegros fueron de Norberto Espada, Emilio Stagnaro y Omar Perales. También el tercer arquero argentino de México 86 enfrentó al albinegro: Héctor Zelada atajó para Rosario Central en triunfo canalla contra Cipo en Arroyito por el Nacional de 1977.



En sus años de oro, el albinegro también enfrentó a Racing y hasta le ganó en La Visera a Boca y a San Lorenzo, pero esos rivales no alinearon ningún jugador convocado por Menotti o Bilardo en los mundiales de 1978 y 1986. También Franz Beckenbauer, Bochini y el mencionado Maradona jugaron partidos amistosos en nuestras tierras.



Mas allá de la figura de Messi, hoy es impensado que alguno de sus 25 compañeros en Qatar juegue contra algún club regional, y menos por los puntos. Fueron otros tiempos, la selección se nutría de muchos jugadores locales, y el Capataz de la Patagonia estaba en los primeros planos del fútbol argentino.