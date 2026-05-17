La definición de La Liga Nacional Femenina 2026 de basquetbol tendrá nuevamente frente a frente a dos estructuras que marcaron el pulso de los últimos años. Obras Basket y Ferro Carril Oeste protagonizarán una nueva serie por el título en una temporada que dejó en el haber números históricos, crecimiento sostenido y una incidencia cada vez mayor en el desarrollo del básquet femenino argentino. En el negativo la falta de criterio organizativo, la mala programación y decisiones que favorecienron a varios clubes cercanos a la cúpula de la CAB:

Las de Caballito registraron una media de 72.3 puntos convertidos y apenas 62.5 recibidos por encuentro, un diferencial que le permitió transitar gran parte del 2026 con relativa comodidad y resolver varios de esos compromisos sin mayores dificultades.

En la fase regular acumuló cuatro derrotas y con un interesante 75% de efectividad, mientras que en condición de local solamente cayó una única vez (El Talar). En playoffs tuvo un sólo traspié lejos de casa, una situación que se dio durante su viaje a la ciudad de Neuquén para enfrentar a El Biguá y que fue en el marco del Cuadrangular Clasificatorio de la Conferencia Sur.

Otro de los rasgos distintivos estuvo en la distribución equitativa y en la variedad de opciones para anotar. Florencia Fernández lideró el goleo con 11.8 puntos, seguida por Julia Fernández (10.6), Lucila Sampietro (9.5), Dalma Piri (9.3), Giuliana Baccarelli (7.5) y Abril Romagnoli (7).

Finales Liga Femenina 2026: Ferro y Obras buscarán el título

Por su parte, Obras construyó su recorrido a partir de una marcada solidez y una gran capacidad para sostener rendimientos altos de manera constante. En La Liga Femenina 2026 registró un promedio de 75.7 puntos convertidos y de 61 recibidos, valores que lo destacaron entre los equipos más confiables y regulares del torneo.

Sin embargo, el dato más impactante estuvo en su nivel de eficacia y que marcó una contraposición muy fuerte con respecto al resto: perdió solamente dos partidos en todo el calendario y cerró con un notable 87,5% de efectividad, con la particularidad de que ambas fueron en condición de visitante.

En cuanto al ataque, el elenco rockero logró repartir responsabilidades y alternativas de anotación entre varias jugadoras. Florencia Chagas encabezó las estadísticas con 14.6 unidades promedio, acompañada por Candela Gentinetta (10.5), Agostina Burani (9.6), Candela Foresto (9.6), Nicole Tapari (7.6) y la neuquina de Plottier Natassja Kolff (7.2).

Al igual que en las restantes llaves de playoffs, la definición mantendrá el formato 1-2, al mejor de tres partidos y con ventaja de localía para el equipo mejor ubicado en la fase regular. El Juego 1 será el domingo 17 de mayo en el Estadio Héctor Etchart, mientras que el segundo y un eventual tercer encuentro se trasladarán a El Templo del Rock, programados para el jueves 21 y sábado 23 de mayo. Todos los encuentros podrán verse a través de la pantalla de Básquet Pass.