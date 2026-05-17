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BASQUET

Liga Femenina: Arrancará este domingo la final entre Ferro y Obras

La Liga Femenina llega a su definición tras una edición de fuerte expansión, con récord de equipos. Los elencos de Capital Federal serán los grandes protagonistas de la serie por el título.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 17 de mayo de 2026 a las 11:33
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Finales Liga Femenina 2026: Ferro y Obras buscarán el título

La definición de La Liga Nacional Femenina 2026 de basquetbol tendrá nuevamente frente a frente a dos estructuras que marcaron el pulso de los últimos años. Obras Basket y Ferro Carril Oeste protagonizarán una nueva serie por el título en una temporada que dejó en el haber números históricos, crecimiento sostenido y una incidencia cada vez mayor en el desarrollo del básquet femenino argentino. En el negativo la falta de criterio organizativo, la mala programación y decisiones que favorecienron a varios clubes cercanos a la cúpula de la CAB:

Las de Caballito registraron una media de 72.3 puntos convertidos y apenas 62.5 recibidos por encuentro, un diferencial que le permitió transitar gran parte del 2026 con relativa comodidad y resolver varios de esos compromisos sin mayores dificultades.

En la fase regular acumuló cuatro derrotas y con un interesante 75% de efectividad, mientras que en condición de local solamente cayó una única vez (El Talar). En playoffs tuvo un sólo traspié lejos de casa, una situación que se dio durante su viaje a la ciudad de Neuquén para enfrentar a El Biguá y que fue en el marco del Cuadrangular Clasificatorio de la Conferencia Sur.

Otro de los rasgos distintivos estuvo en la distribución equitativa y en la variedad de opciones para anotar. Florencia Fernández lideró el goleo con 11.8 puntos, seguida por Julia Fernández (10.6), Lucila Sampietro (9.5), Dalma Piri (9.3), Giuliana Baccarelli (7.5) y Abril Romagnoli (7).

Finales Liga Femenina 2026: Ferro y Obras buscarán el título

Por su parte, Obras construyó su recorrido a partir de una marcada solidez y una gran capacidad para sostener rendimientos altos de manera constante. En La Liga Femenina 2026 registró un promedio de 75.7 puntos convertidos y de 61 recibidos, valores que lo destacaron entre los equipos más confiables y regulares del torneo.

Sin embargo, el dato más impactante estuvo en su nivel de eficacia y que marcó una contraposición muy fuerte con respecto al resto: perdió solamente dos partidos en todo el calendario y cerró con un notable 87,5% de efectividad, con la particularidad de que ambas fueron en condición de visitante.

En cuanto al ataque, el elenco rockero logró repartir responsabilidades y alternativas de anotación entre varias jugadoras. Florencia Chagas encabezó las estadísticas con 14.6 unidades promedio, acompañada por Candela Gentinetta (10.5), Agostina Burani (9.6), Candela Foresto (9.6), Nicole Tapari (7.6) y la neuquina de Plottier Natassja Kolff (7.2).

Al igual que en las restantes llaves de playoffs, la definición mantendrá el formato 1-2, al mejor de tres partidos y con ventaja de localía para el equipo mejor ubicado en la fase regular. El Juego 1 será el domingo 17 de mayo en el Estadio Héctor Etchart, mientras que el segundo y un eventual tercer encuentro se trasladarán a El Templo del Rock, programados para el jueves 21 y sábado 23 de mayo. Todos los encuentros podrán verse a través de la pantalla de Básquet Pass.

 

 

 

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