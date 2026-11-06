Se juega la etapa final de la primera rueda de la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquet Femenina. Peñarol de Mar del Plata dio la sorpresa en El Nido y se llevó el triunfo ante Biguá por 69-54, alcanzando su primera victoria en la temporada.

El elenco neuquino no levanta y volvió a ceder puntos en casa. Con la baja sensible de Agustina Jourdehuil, las verdes no pudieron hacer pie de local ,luego de igualar en primer cuarto en 15. En el segundo, el equipo dirigido por Javier Bianchelli logró establecer una ventaja (19 a 11 en el parcial) y se fue al descanso 34 a 26, sabiendo que podía llegar en el sur el primer triunfo.

En el tercer período, las comandadas por Javier Ielmini no podían con la defensa en zona de las marplatenses llegando al último periodo con el tanteador 51 a 43 a favor de las de Mar del Plata. La falta de efectividad en el local y las anotaciones de Guadalupe Demársico le permitieron a Peñarol ganar el parcial 18 a 11 en el último, para obtener el primer triunfo en la Liga Femenina de Básquet.

Independiente busca volver al triunfo ante un Peñarol que sorprendió a Biguá.

Hoy es el turno de Independiente en La Caldera

La gira de Peñarol sigue por Neuquén. Hoy viernes desde las 21hs visita a Independiente en la Caldera.

Las rojas llegan en un gran momento luego de ganarle a Boca de visitante y estar escoltas con racha de 4 triunfos y una derrota. En el caso de ganar, el elenco de Gabriel Del Egido se subirá a la cima de la Conferencia Sur.