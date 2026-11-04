Los dos representantes neuquinos afrontarán una doble jornada ante Peñarol de Mar del Plata por la Conferencia Sur del Torneo Apertura de la Liga Femenina de básquet. Biguá jugará este jueves desde las 21 en El Nido, mientras que Independiente recibirá a las marplatenses el viernes en La Caldera.

La competencia tendrá una semana importante para los equipos de Neuquén, que buscarán aprovechar sus presentaciones como locales ante un Peñarol que todavía no consiguió victorias en el certamen. Biguá será el primero en salir a escena. Las dirigidas por Javier Ielmini recibirán este jueves a las 21 a las Milrayitas, con la necesidad de recuperarse después de sus dos presentaciones en Buenos Aires, donde cayeron frente a Boca y Vélez.

Las Verdes tienen un registro de una victoria y cuatro derrotas, y buscarán conseguir su segundo triunfo en el torneo para comenzar a escalar posiciones. A pesar de los últimos resultados, el equipo mostró buenos pasajes de juego y tendrá la oportunidad de hacerse fuerte en El Nido.

En el plano individual, Julieta Tell aparece como una de las principales referencias ofensivas, con un promedio de 12,4 puntos por partido. También se destacan Agustina Jourdheuil y Clara Della Rosa en la lucha por los rebotes, mientras que Catalina Taño, Florencia Ortiz y Charo Lértora aportan alternativas en el perímetro.

Independiente busca seguir en su gran andar.

Del otro lado estará Peñarol, que llega con un panorama complicado: todavía no ganó en la competencia y acumula cuatro derrotas. Entre sus principales figuras aparecen Guadalupe Demarsico, exjugadora de Independiente, y la experimentada Celeste Selent.

Independiente, con la ilusión de seguir arriba

El viernes será el turno de Independiente, que recibirá a Peñarol desde las 21 en La Caldera. El conjunto dirigido por Gabriel Del Egido atraviesa un presente mucho más alentador y buscará prolongar su buen momento frente a su público.

Las Rojas llegan ubicadas en el tercer puesto del Grupo C, con cuatro victorias y una derrota en cinco presentaciones. Su campaña las mantiene en la pelea por los primeros lugares y con buenas perspectivas de clasificación a la siguiente instancia.