Nueva doble fecha de la Liga Nacional Femenina de básquet para los equipos neuquinos. En el estadio Ruca Che, Independiente y Biguá reciben a Obras y Lanús, en a doble jornada del viernes y sábado.

Con realidades opuestas, y partidos importantes de cara a cierre de la Conferencia Sur, los elencos neuquinos se vuelven a presentar de local, esta vez con dos equipos de diferentes calibres: Por un lado llega Obras, líder de la competencia con racha de 9-2, y por el otro Lanús, colista con record de 2-10 y en la 8va posición.

Para el lado de Independiente, los últimos triunfos posicionaron al equipo de Marcelo Remolina en el lote del medio. En sus tres victorias consecutivas, logró bajar a las últimas campeonas Ferro, y a El Talar. Mientras que doblegó a Rocamora en Entre Ríos.

Para EL Biguá, el panorama es diferente; el equipo de Jaime acumula apenas 3 triunfos en lo que va del Torneo Clausura, y cayó en 7 oportunidades. En sus últimas presentaciones, hace 10 días, no pudo en casa ante el poderío de Ferro y El talar. Aún le quedan 6 cotejos para remontar pensando en un mejor cruce de cara a los Playoffs.

Biguá juega un duelo clave ante Lanús pensando en los cruces de playoffs.

Hoy viernes desde las 18.30, las verdes tendrán un duelo clave ante Lanús, equipo que está un escalón por debajo en la tabla. El sábado tendrá enfrente a las líderes.

Por su parte Independiente animará el segundo turno desde las 21.30hs, justamente frente a Obras. Las Rojas pelean por el cuarto lugar del grupo y poder tener la localía en los mano a mano.

Instancias finales de la Conferencia Sur donde se conocerán los cruces de playoffs, que a diferencia del apertura, serán mano a mano 1vs8, 2vs7, 3vs6, y 4vs5, a tres partidos con localía al mejor ubicados, el ganador de cada conferencia jugará la gran final por el título.