Nueva doble fecha de la Liga Nacional Femenina de básquet para los equipos neuquinos. En el estadio Ruca Che, Independiente y Biguá reciben a Obras y Lanús, en a doble jornada del viernes y sábado.
Con realidades opuestas, y partidos importantes de cara a cierre de la Conferencia Sur, los elencos neuquinos se vuelven a presentar de local, esta vez con dos equipos de diferentes calibres: Por un lado llega Obras, líder de la competencia con racha de 9-2, y por el otro Lanús, colista con record de 2-10 y en la 8va posición.
Para el lado de Independiente, los últimos triunfos posicionaron al equipo de Marcelo Remolina en el lote del medio. En sus tres victorias consecutivas, logró bajar a las últimas campeonas Ferro, y a El Talar. Mientras que doblegó a Rocamora en Entre Ríos.
Para EL Biguá, el panorama es diferente; el equipo de Jaime acumula apenas 3 triunfos en lo que va del Torneo Clausura, y cayó en 7 oportunidades. En sus últimas presentaciones, hace 10 días, no pudo en casa ante el poderío de Ferro y El talar. Aún le quedan 6 cotejos para remontar pensando en un mejor cruce de cara a los Playoffs.
Hoy viernes desde las 18.30, las verdes tendrán un duelo clave ante Lanús, equipo que está un escalón por debajo en la tabla. El sábado tendrá enfrente a las líderes.
Por su parte Independiente animará el segundo turno desde las 21.30hs, justamente frente a Obras. Las Rojas pelean por el cuarto lugar del grupo y poder tener la localía en los mano a mano.
Instancias finales de la Conferencia Sur donde se conocerán los cruces de playoffs, que a diferencia del apertura, serán mano a mano 1vs8, 2vs7, 3vs6, y 4vs5, a tres partidos con localía al mejor ubicados, el ganador de cada conferencia jugará la gran final por el título.