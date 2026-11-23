El Biguá le ganó a Vélez Sarsfield por 70 a 68 en el marco de la décima fecha del Torneo Apertura de la temporada 2026/2027 de la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina de básquet, que tuvo por escenario al estadio El Nido en la zona ribereña de Neuquén capital.

Para las Verdes fue su segunda victoria en la competencia. Amparo Arévalo fue la más efectiva para el equipo local con 14 puntos, mientras que Sofia Lombardero (19) fue las más destacada en el visitante.

Las de Liniers arrancaron mejor y se llevaron los primeros 10 minutos por 18 a 16 con un buen arranque de la Lombardero con 8 puntos. El segundo cuarto fue mejor para las dirigidas por Sandra Pavón, marcando un parcial de 25 a 20, logrando sacar diferencia de 7 puntos e ir al descanso largo por 43 a 36.

Las Verdes ganaron 70 a 68 a Vélez y lograron su segunda victoria en la Conferencia Sur.

En el arranque del complemento el equipo de Javier Ielmini comenzó acercarse en el marcador, con una defensa más agresiva y aciertos en tiros de larga distancia. Las porteñas se cargaron de faltas, permitiendo al Verde anotar desde la línea de libres y cerrar el parcial 18 a 14 y llegar al tramo final 54 a 57.







En el último cuarto comenzó mejor el equipo de El Biguá. Un triple de Amparo Arévalo en el inicio del periodo puso el encuentro empatado en 57 para continuar con la paridad casi hasta el final, definido por Sofia Wolf con una asistencia y luego una conversión de 2 puntos para liquidar el encuentro 70 a 68 a favor del local, que necesitaba una victoria en forma imperiosa.

Con goleo parejo y buena defensa, Biguá logró un triunfo clave y necesario. Cinco jugadoras estuvieron en el doble dígito, lideradas por Amparo Arévalo con 14. Además, Sofía Wolf anotó 11, mientras que tres terminaron con 10: Florencia Ortiz Paéz, Clara Dela Rosa y Jourdheuil, quien firmó un doble-doble porque capturó 11 rebotes.

Las neuquinas siguen en el fondo, pero ahora comparten el último puesto con la fusión Unión Bahía Blanca. Tienen marca de 2 ganados y 8 derotas en diez partidos, tienen 12 puntos y 20% en el porcentual de efectividad.

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