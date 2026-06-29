En el cierre del segundo weekend de la VNL (Liga de las Naciones de Vóleibol) 2026, Argentina jugó contra el local, Polonia, partido en el que se logró una hazaña y un récord al lograr el set más largo de la historia del Vóley de Naciones bajo la órbita de la FIVB. El equipo argentino se quedó con el primer set que fue por 50-48 en una hora de duración que quedó en la historia. Luego, Polonia pasó al frente y ganó los siguientes sets (24-26, 19-25 y 20-25,) quedándose con la victoria por 3-1.

El equipo argentino salió a jugar con un equipo que rotó casi completamente, Luciano De Cecco, Manuel Armoa, Germán Gómez, Joaquín Gallego, Ian Martínez, Martín Ramos y Franco Massimino. El máximo anotador de la Selección fue Manuel Armoa, con 23 puntos.

El primer parcial tuvo un alto nivel de juego de parte de Argentina que siempre estuvo al frente del marcador gracias a las variantes de ataque tanto por la apuntas como desde la línea de zaguero. Pero en el final Polonia lo ajustó y la paridad fue absoluta. Luego de una hora, Argentina se quedó con el set por 50-48.

En tanto, en el segundo set, se lo llevó Polonia 25-23 gracias a una levantada sobre el final. El tercero, tuvo retoques en la formación de Fabián Muraco que eligió a Vicentín para jugar de opuesto y se quedó en la cancha con el armado de De Cecco. Polonia lo dominó todo el set y por eso se lo llevó 25-19.

En el cuarto set, el equipo argentino se siguió desinflando y los locales siguieron levantando el nivel con un bajo nivel de error y con una presencia ofensiva altísima. Por más que le dio pelea y le buscó la vuelta para emparejar cada vez que se acercaba, Polonia encontraba un ataque o un bloqueo para volver a ponerse en modo potencia. Lo ganó 25-20.

Luego de dos semanas de descanso, el equipo argentino viajará a Japón, donde se disputará el tercer weekend.

Agenda Argentina del tercer weekend

Miércoles 15 de julio ante Canadá a las 00

Viernes 17 de julio ante Cuba a la 1

Sábado 18 de julio ante Italia a las 7.20

Domingo 19 de julio ante Japón a las 7.20