La Selección Argentina masculina de vóleibol venció a China por 3 a 0, con parciales de 25-22, 25-19 y 25-22, y logró su segundo triunfo en el Week 2 de la Liga de las Naciones, que se desarrolla en Polonia.

Luciano Vicentin fue el máximo anotador albiceleste con 15 puntos. Este, sábado, los dirigidos por Fabián Muraco (Horacio Dileo se encuentra recuperándose de un problema de salud) jugarán desde las 15.30, contra Turquía.

El comienzo del partido fue parejo con una leve ventaja para la Selección, que se mostró más regular en el inicio. Más tarde, mejoró la diferencia a 17-12 con una tarea más regular y aunque China acortó distancia, Vicentin resolvió el 25-22.

En el segundo capítulo, Argentina continuó en mejor nivel y contó con una diferencia a favor con mayor solidez en ataque y a su vez la mejoró a 21-18 hacia la zona de definición. Finalmente, un error de saque le dio el parcial a la Selección 25-19.

El tercer set comenzó parejo pero Argentina ajustó piezas justo a tiempo y metió un gran parcial para darlo vuelta con Vicentín al saque para quedar match ball 24-21. Finalmente, Armoa selló el 25-22 que desató el festejo en Polonia.

Luego de la victoria ante China, Argentina tiene dos encuentros más por delante frente a Turquía este sábado a las 15:30 y el domingo contra Polonia a las 15.