Relegado en la consideración de Eduardo Coudet que se encuentra en España de pretemporada con el plantel superior de River, Ian Subiabre decidió aceptar la invitación de sus amigos para jugar un partido en el Torneo Intercountry cercano a la Ciudad de Buenos Aires.

El problema es que el delantero que representa Claudio Paul Caniggia nunca recibió autorización del club que lo formó y le puso una cláusula de salida de 100 millones de dólares.

Como si todo este escenario ya no resultara lo suficientemente escandaloso para su futuro, el futbolista profesional peleó con los rivales ocasionales que lo expusieron mediante en un video casero en el que se puede escuchar que alguien desde afuera le grita: “Dejalo que está colgado. Lo echaron de la pretemporada”.

Subiabre es uno de los nombres de la larga lista de salidas del Millonario programadas para este mercado de pases. El problema es que todavía no encuentra nuevo destino para seguir.

Cumplió

En términos deportivos, su presencia resultó determinante para el equipo Gurei Tizion que terminó ganando 1 a 0 ante Sosiego con su gol y clasificando a los octavos de final de la competencia.

Con contrato profesional hasta diciembre de 2028 en Núñez, su arribo al predio de Ezeiza de este lunes será revelador para él ya que debe presentarse a entrenar junto al resto de los marginados.

Extraoficialmente trascendió que habrá una sanción para el delantero que estuvo señalado como una de la grandes promesas de las inferiores de River Plate.