La Liga Regional de Básquet tiene a sus semifinalistas. En la noche del martes culminó la fase regular con el gran duelo entre Biguá vs Independiente, donde las verde se llevaron el triunfo, y dejaron un triple empate en el primer lugar. Habrá clásico y un duelo de alto vuelo entre las verdes y las toritas.

En un atractivo juego disputado en La Caldera, Biguá cerró con triunfo ante Independiente por 74-67 y quedó junto a las rojas y Centro Español en la cima de la competencia.

En El Templo, Las galleguitas doblegaron con amplio margen al Deportivo Roca por 87-24, finalizando también con racha de 14 triunfos y 2 derrotas.

El cuarto puesto fue para Pacífico, quien había cerrado su participación el domingo con derrota en EL Nido por 78-64. Las decanas terminaron con 10 victorias, y 6 derrotas.

Independiente vs Pacífico, y Español vs Biguá las semifinales

Ahora la competencia entra en sus semifinales, pautadas a tres juegos con ventaja de localía para los mejores ubicados. Producto del triple empate, el desempate olímpico quedó para Independiente, quien registra mejor diferencia de puntos a su favor entre los tres elenco. Segundo Centro Español, y tercero El Biguá.

Con esto, los cruces quedaron con Independiente ante Pacífico, ventaja para las rojitas, mientras que Centro Español se verá con EL Biguá. Ambas series con fecha a confirmar.

La Liga Federal de Básquet femenino entrega una plaza al campeón para la Liga Nacional 2026-27. Independiente ya tiene su plaza en la máxima categoría, por lo que la segunda saldrá entre los otros tres equipos.