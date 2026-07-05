Tamara Pettinato quedó envuelta en una fuerte polémica después de opinar sobre el saludo entre Lionel Messi y Sofi Martínez. La panelista interpretó el gesto del capitán de la Selección como un supuesto coqueteo y sus palabras provocaron una ola de críticas en redes.

El momento que disparó todo ocurrió tras la victoria de Argentina ante Cabo Verde, cuando Messi se acercó a la periodista de Telefe, la saludó con un beso y lanzó una frase dirigida a quienes suelen instalar rumores alrededor de ella. “Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”, dijo el futbolista, en tono cómplice y con una sonrisa.

Sofi Martínez recibió ese gesto como una manera de desactivar las versiones de “mala onda” que suelen circular sobre su vínculo con el entorno de la Selección. “Lo valoro un montón porque ese saludo tiene que ver con algunos ruidos que se generan en la semana y que no corresponde o tiene ningún tipo de sentido. Son todas mentiras”, explicó la cronista después del intercambio.

Lejos de quedarse en esa lectura, Tamara Pettinato llevó el episodio hacia otro terreno y apuntó contra el jugador. “Messi histeriqueando es lo más novedoso que vas a ver hoy”, escribió junto a una imagen del capitán argentino sonriente mientras hablaba con Martínez. Además, comparó esa actitud con otras entrevistas en las que se lo vio más serio frente a cronistas varones.

La propia periodista ya había marcado que prefiere responder desde su trabajo antes que entrar en discusiones públicas. “Sé que trabajando uno demuestra que está todo bien y que no existe nada de lo que dicen”, remarcó Sofi, en medio de un clima en el que su presencia cerca de los futbolistas suele ser comentada con mala intención.

El comentario de Tamara Pettinato no tardó en generar una reacción adversa. Muchos usuarios salieron a defender a Messi y cuestionaron que se interpretara como coqueteo un gesto que para ellos fue simplemente respetuoso. “Messi actuó como un hombre respetuoso con una mujer. Me da la impresión de que ella interpreta todo desde un lugar de coqueteo que es lo únicoque sabe ella hacer”, escribió una usuaria.

Las críticas contra Tamara Pettinato subieron de tono con el correr de los minutos. “Es asqueroso lo que hace esta mina” y “¿Con qué cara habla Tamara? Caradura y mala leche", fueron otros de los mensajes que circularon. Así, lo que había sido un saludo distendido entre Messi y Sofi Martínez terminó convertido en un nuevo cruce mediático con fuerte repercusión online