La presencia de Marta Fort en el Mundial 2026 sigue dando que hablar y esta vez el revuelo se generó por unas explosivas declaraciones contra figuras históricas de la Selección Argentina. La hija de Ricardo Fort protagonizó un tenso momento al recordar un evento de exfutbolistas en Miami donde intentó conseguir entrevistas para su cobertura.

Todo ocurrió durante una transmisión en Blender, donde la influencer relató sin filtros una experiencia que definió como incómoda. “Fui a un evento malísimo”, lanzó apenas comenzó a contar la situación. Sus compañeros rápidamente mencionaron a Esteban “Cuchu” Cambiasso, dejando en evidencia que el exmediocampista no habría querido hablar con ella frente a cámara.

Lejos de bajar el tono, Marta Fort respondió con una frase que rápidamente explotó en redes sociales. “Bueno, qué sé yo quién es Cambiasso, me chupa todos los huevos honestamente”, disparó. El comentario generó sorpresa incluso entre quienes compartían el programa, que le remarcaron la importancia del exjugador dentro de la historia del fútbol argentino.

La influencer continuó con su descargo y describió el torneo de pádel como un encuentro de “exjugadores de la selección”. Luego fue todavía más lejos al calificarlos como “vejestorios medio retirados”. Entre los nombres que mencionó aparecieron también Carlos Tévez y Javier Saviola, ya que según explicó buscaba conseguir notas con varias glorias del seleccionado.

En medio de ese panorama, la única entrevista que logró concretar fue con el streamer Coscu, a quien elogió públicamente. “Un copado Coscu. Pero bueno, se me desvió la cosa”, comentó entre risas. El segmento terminó con un comentario al aire que debió ser censurado con un pitido debido al lenguaje utilizado por la mediática.

Las repercusiones no tardaron en multiplicarse porque Cambiasso es considerado una de las grandes figuras argentinas de las últimas décadas. El exvolante disputó los Mundiales de 2002, 2006 y 2010 con la Selección Argentina y tuvo una destacada carrera europea, especialmente en el Inter de Milán, donde conquistó la UEFA Champions League bajo la conducción de José Mourinho.

El incómodo comentario de Marta Fort

Mientras tanto, la estadía de Marta Fort en Estados Unidos continúa generando fuerte impacto en redes sociales. Días atrás emocionó a los hinchas argentinos luego del triunfo ante Austria, cuando un grupo de fanáticos comenzó a cantar “Olé olé olé, Ricky, Ricky” en homenaje a Ricardo Fort. La escena se viralizó rápidamente y despertó miles de comentarios cargados de nostalgia.

La influencer también había sido noticia por dejar clara su postura futbolera pese a haber nacido en Estados Unidos. “El fútbol para mí es Argentina”, aseguró cuando le preguntaron qué selección apoyaría en un hipotético cruce entre ambos países. Entre polémicas, frases virales y momentos emotivos, Marta Fort logró convertirse en una de las figuras más comentadas alrededor del Mundial 2026.