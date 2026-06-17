Triunfo de Argentina en el debut de la Copa del Mundo ante Argelia por 3-0, con un triplete de Lionel Messi. Post cotejo, Lionel Scaloni resaltó la virtud de saber sufrir, y de la importancia de trabajar los partidos.

Paso positivo para Argentina en el debut de Estados Unidos, Canadá, México 2026. Lionel Scaloni se mostró conforme por lo hecho dentro del campo de juego, resaltando el trabajo de todo el equipo. “El partido se dio como sabíamos que se iba a dar, por momentos quisimos tener la pelota y no pudimos, pero supimos sufrir. El equipo lo tiene incorporado” señaló, agregando además que "Somos un equipo aguerrido, pero que sabemos que al tener la pelota podemos hacer daño. Hacemos entender a los jugadores que cualquiera nos puede ganar si no trabajamos bien, y ellos lo entienden".

Por otro lado, fue todo elogios para Lionel Messi, quien marcó por triplicado: “no sé qué decir, será el mejor de la historia y difícil que lo puedan igualar” dijo en conferencia, agregando además que "es espectacular lo que transmite Leo, es difícil de explicar. Los compañeros lo ven como un dios y también como un pibe de barrio".

"Hasta que Leo quiera será el mejor, hace 20 años que lo hace todos los partidos. Es emocionante verlo, para cualquiera que le guste el fútbol".

Además, dejó una línea para el público, que volvió a acompañar al equipo en gran número: "El apoyo de la gente es fundamental, ver cómo disfrutan. Sobre todo cuando el equipo está en dificultades, te levantan y es muy emotivo. Ojalá todos los argentinos vivan lo que yo vivo cuando estoy sentado en el banco de suplentes".

Argentina ya piensa en lo que viene, el próximo lunes desde la 14hs se enfrentará a Austria por la segunda fecha del Grupo J, en Dallas.