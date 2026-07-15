La Selección argentina dio vuelta un partidazo ante Inglaterra por 2-1 para meterse en la final del Mundial 2026 y los cambios del entrenador Lionel Scaloni ilusionarían a más de un hincha con volver a levantar el título.

El sueño no nace exclusivamente de lo futbolístico, sino que podría tratarse de una premonición para el duelo del próximo domingo ante España, que tendrá lugar el próximo domingo desde las 16:00.

Cuando el partido se encontraba 1-0 en contra del combinado nacional y el reloj marcaba los 27 minutos del complemento, el director técnico argentino metió al terreno de juego a Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Gonzalo Montiel.

A simple vista podría tratarse de unas simples modificaciones con la intención de revertir el resultado y evitar la dura caída ante los ingleses. Sin embargo, si se analiza en detalle los dorsales de los futbolistas que ingresaron se puede observar el 19 de Otamendi, el 7 de De Paul y el 4 de Montiel.

¿Qué es lo curioso? La gran final por el título del mundo se jugará el próximo domingo, es decir el diecinueve de julio (19/07) y podría significar la cuarta (4) conquista de la Selección argentina en una Copa del Mundo.

Otras premoniciones que ilusionan a la Selección argentina

Los últimos futbolistas que abrazaron a Lionel Messi en aquella histórica victoria ante Francia en el Mundial de Qatar en 2022, tras la victoria en penales, fueron precisamente los tres previamente mencionados: Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Gonzalo Montiel, y una imagen capturó el momento en el que sus números de la espalda quedaron retratados.

24 de junio de 2006: En los octavos de final de aquella cita mundialista organizada en Alemania, Messi, que en aquel momento utilizaba el dorsal 19, ingresó en lugar de Javier Saviola, quien portaba el número 7, en el triunfo albiceleste por 2-1 ante México. Nuevamente, 19/7.

Inglaterra 1966: El próximo 19 de julio, aproximadamente 60 años después de la polémica expulsión de Antonio Rattín ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 1966, la Albiceleste disputará una nueva final de la Copa del Mundo.

La imagen capturada al momento de la discusión con el árbitro Rudolf Kreitlein quedó inmortalizada y podría tener aún más sentido si el elenco nacional logra vencer a España el próximo domingo.