La Selección argentina ya tiene todo listo para afrontar su segunda prueba de esta fecha FIFA. Desde las 21, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Burkina Faso en el estadio Monumental, en un encuentro que vuelve a poner el foco sobre el recambio del plantel y la construcción del equipo para el futuro.

Luego del contundente triunfo 4-0 ante Bolivia, Scaloni tiene prácticamente definido el once titular, aunque todavía mantiene dos interrogantes. Una de ellas está en el lateral izquierdo y la otra en la mitad de la cancha.

En el arco volverá a estar Emiliano "Dibu" Martínez, quien tuvo una noche tranquila frente a Bolivia y prácticamente no tuvo intervenciones de riesgo. En la última presentación, la Albiceleste se impuso con goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José Manuel López.

La defensa también tendría buena parte de sus nombres definidos. Cristian Romero y Lisandro Martínez serían nuevamente la pareja de centrales, mientras que Agustín Giay ocuparía el lateral derecho.

La primera duda aparece en el costado izquierdo. Román Vega y Facundo Medina son las alternativas que analiza Scaloni para completar la última línea, por lo que ese puesto todavía no tiene dueño confirmado.

En el mediocampo, Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister serían los encargados de darle equilibrio al equipo, mientras que Nico Paz volvería a ubicarse unos metros más adelante. El futbolista viene de ser una de las grandes figuras en la goleada ante Bolivia, donde marcó un gol y tuvo una actuación destacada.

La segunda incógnita está precisamente en la zona ofensiva del mediocampo. Gianluca Prestianni y Matías Soulé aparecen como las alternativas para quedarse con el puesto restante.

En ataque, todo indica que Scaloni volverá a apostar por Lautaro Martínez y Julián Álvarez. La dupla vuelve a tomar protagonismo en esta nueva etapa de la Selección y podría consolidarse como una de las principales alternativas ofensivas del equipo tras la ausencia de Lionel Messi.

Así, con dos puestos todavía por definir, Argentina se prepara para una nueva presentación en el Monumental. Burkina Faso será la segunda prueba de esta fecha FIFA y Scaloni buscará seguir dándole rodaje a distintas piezas mientras termina de definir la formación.

Posible formación de Argentina ante Burkina Faso

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega o Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni o Matías Soulé; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.