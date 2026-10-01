La Selección argentina comenzó la fecha FIFA con una contundente goleada por 4-0 ante Bolivia y, apenas terminó el partido, la cuenta oficial de la Albiceleste en redes sociales compartió un emotivo video para celebrar el triunfo y, al mismo tiempo, dejar un mensaje de cara a lo que viene.

"A seguir escribiendo la historia", fue la frase elegida para acompañar las imágenes del encuentro. Un mensaje breve, pero cargado de significado para un equipo que atraviesa una etapa especial y que tiene por delante una serie de amistosos que tendrá como gran atractivo la despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina.

La goleada ante Bolivia también dejó varias señales positivas para Lionel Scaloni. Más allá del resultado, el entrenador pudo observar en acción a varios futbolistas que aparecen como protagonistas del recambio de la Selección.

Uno de los grandes nombres de la noche fue Nico Paz. El mediocampista tuvo una actuación destacada, convirtió un golazo y además aportó una asistencia para transformarse en una de las figuras del equipo.

También tuvieron una buena presentación Agustín Giay y Román Vega, quienes respondieron por los laterales, mientras que Valentín Barco mostró un buen nivel en el mediocampo.

En ataque también hubo lugar para las nuevas caras. Leonel Flores, Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono tuvieron minutos y formaron parte de una jornada que permitió seguir observando alternativas de cara al futuro de la Albiceleste.

Los otros goles del equipo dirigido por Scaloni fueron convertidos por Lautaro Martínez, Cristian "Cuti" Romero y José Manuel "Flaco" López, para completar una goleada que le permitió a la Selección comenzar esta nueva fecha FIFA con el pie derecho.

Ahora, la Albiceleste tendrá un nuevo compromiso este sábado frente a Burkina Faso en el Estadio Monumental. El encuentro se disputará con un 50% del aforo, debido a las sanciones recibidas durante el Mundial 2026.

Después llegará el momento más esperado. La serie de amistosos tendrá como gran atractivo la despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina, en una etapa que empieza a marcar el cierre de una historia inolvidable y, al mismo tiempo, el comienzo de otra.

Por eso, el mensaje publicado después del triunfo ante Bolivia parece resumir perfectamente el momento: "A seguir escribiendo la historia".