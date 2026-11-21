Lionel Scaloni ya está en San Martín de los Andes. El entrenador de la Selección Argentina llegó este viernes 20 de noviembre a las 20.30 a la ciudad cordillerana, en un vuelo privado procedente de Rosario, acompañado por todos los integrantes de su cuerpo técnico. Su visita tiene como motivo la participación en la Gran Fondo 7 Lagos, una de las competencias ciclísticas más importantes de la Patagonia.

La presencia del técnico campeón del mundo suma un atractivo especial a la 15ª edición de la prueba, que convoca este año a cerca de 2.500 ciclistas de distintos puntos de Argentina y del exterior. La competencia tiene como escenarios principales a San Martín de los Andes y Villa La Angostura, unidos por uno de los corredores paisajísticos más emblemáticos de la región.

El director técnico de la Selección argentina participará de la competencia. (Foto Karen Maldonado)

Una edición histórica para la Gran Fondo 7 Lagos

La competencia comenzó este viernes 20 de noviembre con las acreditaciones, la entrega de kits a los participantes y la apertura de la Expo Bici. El espacio reúne marcas vinculadas al ciclismo, exhibiciones y distintas actividades destinadas tanto a los deportistas como al público.

Esta edición tiene además un condimento especial: por primera vez, la prueba forma parte del calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) como fecha clasificatoria para el Campeonato Mundial de Gran Fondo 2027, que se disputará en Francia.

La incorporación al circuito UCI Gran Fondo World Series representa un salto en la proyección internacional del evento y permitirá que los ciclistas obtengan plazas para participar del Mundial en las categorías correspondientes.

El recorrido de 110 kilómetros por la Ruta de los Siete Lagos

La actividad continuará este sábado 21 de noviembre con la Contrarreloj Individual y el Gran Fondo Kids, una propuesta gratuita destinada a chicos y chicas de entre 4 y 12 años, con circuitos adaptados a las distintas edades.

La prueba principal se disputará este domingo 22. Los ciclistas partirán desde San Martín de los Andes para recorrer 110 kilómetros por la Ruta Nacional 40, atravesando los paisajes de los lagos Lácar, Machónico, Falkner, Villarino, Espejo, Correntoso y Nahuel Huapi.

La llegada estará ubicada en Villa La Angostura, donde culminará el desafío para los participantes que buscarán completar el tradicional Camino de los Siete Lagos y, en las categorías correspondientes, conseguir su clasificación al Campeonato Mundial de 2027.

Con la llegada de Scaloni, la presencia de miles de ciclistas y la incorporación al calendario internacional, la Gran Fondo 7 Lagos vive una edición especial que vuelve a poner a los destinos cordilleranos de Neuquén en el centro de la escena deportiva.