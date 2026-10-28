Lejos del fútbol: el día que Lionel Scaloni desafió los Siete Lagos en bicicleta

Acostumbrado a las grandes citas del fútbol mundial, Lionel Scaloni vivió una experiencia diferente en noviembre de 2024 cuando se sumó al Gran Fondo Siete Lagos. En aquel entonces, el técnico campeón del mundo cambió la línea de cal por la bicicleta y completó los 110 kilómetros que unen San Martín de los Andes con Villa La Angostura, en un recorrido considerado uno de los más bellos del país.

De la Selección a la Ruta de los Siete Lagos

La participación de Scaloni fue una de las grandes atracciones de la 13ª edición del Gran Fondo Siete Lagos, una competencia que reúne cada año a miles de ciclistas amateurs y profesionales en plena cordillera patagónica. La prueba de 2024 unió San Martín de los Andes con Villa La Angostura a través de la emblemática Ruta de los Siete Lagos.

El entrenador llegó acompañado por integrantes de su cuerpo técnico en la Selección Argentina, entre ellos Pablo Aimar y Walter Samuel, quienes también se animaron al desafío.

La presencia del DT no pasó desapercibida. Durante todo el recorrido fue saludado por vecinos, turistas y participantes, que aprovecharon cada parada para pedirle fotos y felicitarlo por los recientes logros de la Selección.

Un apasionado del ciclismo

Aunque para muchos sorprendió verlo en una carrera de este tipo, el ciclismo es una de las grandes pasiones de Scaloni fuera del fútbol. El entrenador ha contado en distintas entrevistas que utiliza la bicicleta tanto para entrenar como para momentos de reflexión y preparación táctica.

Esa afición quedó reflejada en su desempeño. Con el dorsal 1450, completó los 110 kilómetros en un tiempo de 3 horas, 12 minutos y 58 segundos, ubicándose en el puesto 35 de la clasificación Elite.

Una carrera que muestra la Patagonia al mundo

Más allá del aspecto deportivo, el Gran Fondo Siete Lagos se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más importantes de la región. La competencia atraviesa algunos de los paisajes más reconocidos de Neuquén, bordeando los lagos Lácar, Machónico, Falkner, Villarino, Espejo, Correntoso y Nahuel Huapi.

La edición 2024 reunió a más de 3.000 participantes y contó además con la presencia de otras figuras del deporte argentino, como Gabriela Sabatini, Hugo Porta y Santiago Lange.

Un recuerdo que quedó en Villa La Angostura

La llegada de Scaloni a Villa La Angostura fue uno de los momentos más celebrados de aquella jornada. Lejos del perfil de estrella del fútbol, cruzó la meta saludando al público y compartiendo la experiencia con el resto de los ciclistas, dejando una imagen poco habitual: la del técnico campeón del mundo disfrutando de uno de los escenarios naturales más espectaculares de la Patagonia.