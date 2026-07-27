Exactamente a una semana de haber perdido la final de la Copa del Mundo ante España en New Jersey, el técnico de la Selección Argentina recurrió a las redes sociales para expresar sus sentimientos y con sentidas palabras arrancó: “Siento no haberles podido traer otra Copa”, en clara referencia al hincha.

Las muestras de cariño hacia el equipo que supo formar el ex mediocampista fueron constantes desde que arribó al país, pero queda claro que el 0 a 1 ante el nuevo monarca caló hondo en el seno del plantel argentino, incluido el DT que hasta llegó a poner en duda su continuidad más allá del mes de diciembre.

“Quiero que se queden con que lo hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa”, confió el responsable de la Scaloneta que el sábado por la noche dejó la ciudad de Pujato, en la provincia de Santa Fe.

Ante las críticas

Siguiendo con su texto, el técnico principal del equipo argentino dejó en claro que las críticas llegaron y dolieron. Las calificó como “baldes de agua fría de gente que no nos conoce".

Y para concluir el emotivo texto tuvo palabras de agradecimiento para su cuerpo técnico, a quien mostró por completo en una fotografía en pleno campo de juego: “Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, personal de AFA, aquellos que de forma silenciosa trabajan para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño”.

Argentina volverá a tener actividad en el mes de septiembre, cuando se reincoporen las fechas FIFA al calendario internacional, ya sin Nicolás Otamendi que hasta el momento ha sido el único futbolista en confirmar su baja al nuevo ciclo.