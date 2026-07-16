La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó festejos, desahogo y también una respuesta cargada de picante. Después del triunfo ante Inglaterra, Lisandro Martínez y Cristian Romero salieron a contestarle a Gary Neville, quien había cuestionado con dureza a la dupla central antes del partido.

El exfutbolista inglés había encendido la previa con una definición que no cayó nada bien puertas adentro del plantel argentino. Al analizar a los defensores campeones del mundo, Neville lanzó: "Regalan un gol por partido. Es increíble, yo los llamo la mejor y peor pareja de centrales del mundo. Hacen cosas increíbles, pero después el ridículo".

La frase quedó dando vueltas hasta después del encuentro y tuvo respuesta una vez consumado el pase argentino a la final. Cristian Romero fue el primero en apuntar contra el clima que se había generado en Inglaterra antes de la semifinal y reveló que el comentario de Neville había generado molestia en la intimidad del equipo.

"Teníamos con un poco de bronca con Licha porque se habla mucho, en Inglaterra está acostumbrados a hablar mucho antes del partido. Así que les mandamos un saludo grande a todos allá, que deben estar muy felices", ironizó el Cuti en diálogo con DSports, todavía con la adrenalina del triunfo.

Lisandro Martínez también tomó la palabra y eligió marcar la diferencia entre las declaraciones previas y lo que sucedió dentro de la cancha. Lejos de responder con una chicana directa, el defensor remarcó que el grupo está habituado a recibir cuestionamientos y que prefiere contestar con rendimiento. "Estamos acostumbrados a que siempre hablen de nosotros. Les gusta hablar de nosotros y respondemos en la cancha, nada más. Siempre con respeto", sostuvo.

El mensaje de Licha tuvo un peso especial porque llegó después de una victoria contra el propio seleccionado inglés, en una semifinal atravesada por declaraciones fuertes y por una rivalidad histórica. Para el defensor, el triunfo funcionó como una respuesta deportiva ante quienes habían puesto en duda la solidez de la última línea argentina.

El cierre más filoso volvió a quedar en manos de Cristian Romero, que no se guardó nada al hablar del ex Manchester United. "Lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido. Está en uno. Ojalá no me salga criticar a un jugador. Uno entra a hacer lo mejor para su equipo", disparó.

Así, el cruce con Gary Neville terminó sumando otro capítulo caliente después de la semifinal. La Selección Argentina consiguió el pase a la final, Lisandro Martínez defendió la postura del plantel y el Cuti Romero dejó una respuesta sin filtros para un crítico que había hablado demasiado antes del partido.