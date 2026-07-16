La victoria de Argentina por 2-1 frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 dejó miles de reacciones en las redes sociales, y una de las que más repercusión generó fue la de Anya Taylor-Joy. Apenas terminó el encuentro, la reconocida actriz compartió una historia de Instagram con la bandera argentina, sin agregar palabras ni explicaciones. El simple gesto fue suficiente para confirmar, una vez más, de qué lado vivió el trascendental partido.

La publicación no tomó por sorpresa a quienes habían seguido sus declaraciones en los días previos. Durante la presentación de la miniserie Lucky, Anya Taylor-Joy fue consultada sobre el cruce entre los dos países que forman parte de su historia familiar y reconoció que el encuentro despertaba sentimientos encontrados dentro de su entorno más cercano.

Con humor, la protagonista de Gambito de dama admitió que el duelo mundialista había generado una situación especial en su familia. "Hay mucho estrés en la familia en este momento", expresó entre risas, dejando en evidencia que la semifinal dividía pasiones entre quienes apoyaban a Argentina y quienes alentaban por Inglaterra.

Anya Taylor-Joy más argentina que nunca

Sin embargo, cuando llegó el momento de elegir, la actriz fue completamente sincera. "Creo que, en el fondo de mi corazón, estoy con Argentina", aseguró. Luego también tuvo palabras de afecto hacia el país europeo al señalar: "Si vamos a perder, me alegra que sea contra Inglaterra", intentando reflejar el cariño que siente por ambas naciones.

No es la primera vez que Anya Taylor-Joy demuestra su vínculo con la Selección Argentina. Durante el Mundial de Qatar 2022, la actriz también celebró la conquista del título obtenido por el equipo dirigido por Lionel Scaloni y compartió su emoción en redes sociales junto a millones de hinchas argentinos.

Ese sentimiento tiene una explicación ligada a su propia historia. Aunque nació en Miami en 1996, Anya Taylor-Joy pasó gran parte de su infancia en Buenos Aires, ciudad donde todavía reside buena parte de su familia. En distintas entrevistas recordó que vivió en Argentina hasta los seis años y siempre destacó el enorme cariño que siente por el país.

Anya Taylor-Joy más argentina que nunca

La actriz también contó que cursó sus primeros años escolares en el Northlands School antes de mudarse a Londres. Allí atravesó un proceso de adaptación que, según relató, no fue sencillo. Incluso recordó que extrañaba profundamente la vida que llevaba en Argentina y que recién comenzó a hablar inglés con fluidez a los ocho años.

Ahora, con Argentina instalada en la gran final del Mundial 2026, el mensaje de Anya Taylor-Joy volvió a convertirse en tendencia. Su publicación con la bandera celeste y blanca fue interpretada como una nueva demostración del fuerte lazo que mantiene con el país, mientras espera con ilusión el partido decisivo frente a España, donde la Albiceleste buscará defender la corona mundial.